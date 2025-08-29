Društvo

POSLEDNJI DAN LETNJE VRUĆINE: Meteorolog Todorović otkrio kada da izvadimo jesenju garderobu

VETROVITO i veoma toplo vreme, uz temperaturu do 35 stepeni, danas je u Srbiji. Meteorolog Nedeljko Todorović za RTS kaže da je ovo poslednji dan letnje vrućine, dok će septembar biti prijatan, ali još je rano za topliju garderobu.

Foto: Printscreen/windy/Jutjub/Jutarnji Program TV HAPPY

Nedeljko Todorović rekao je za Jutarnji program RTS-a da će danas biti letnja vrućina uz 35 stepeni, dok će u košavskom području biti vetrovito do sutra prepodne.

- Oblaci će stići ujutru na zapad zemlje uz malo kiše, pa će se širiti ka centralnim delovima, istoku i jugoistoku Srbije, gde će doneti zahlađenje, u Beogradu od šest do osam stepeni. Vetrovito vreme biće i sutra - naveo je Todorović.

Prema njegovim rečima, danas se završavaju letnje vrućine, pa će sutra u Beogradu najviša temperatura biti 27 stepeni, a u nedelju 23 stepena.

- Prva dva dana sledeće nedelje temperature će biti u blagom porastu, u sredu će biti malo kiše, ali još ne treba da vadimo jesenju garderobu, jer će uslediti pozno miholjsko leto sa prijatnim temperaturama, ponekad i do 30 stepeni - istakao je Todorović.

