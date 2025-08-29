POSLEDNJI DAN LETNJE VRUĆINE: Meteorolog Todorović otkrio kada da izvadimo jesenju garderobu
VETROVITO i veoma toplo vreme, uz temperaturu do 35 stepeni, danas je u Srbiji. Meteorolog Nedeljko Todorović za RTS kaže da je ovo poslednji dan letnje vrućine, dok će septembar biti prijatan, ali još je rano za topliju garderobu.
Nedeljko Todorović rekao je za Jutarnji program RTS-a da će danas biti letnja vrućina uz 35 stepeni, dok će u košavskom području biti vetrovito do sutra prepodne.
- Oblaci će stići ujutru na zapad zemlje uz malo kiše, pa će se širiti ka centralnim delovima, istoku i jugoistoku Srbije, gde će doneti zahlađenje, u Beogradu od šest do osam stepeni. Vetrovito vreme biće i sutra - naveo je Todorović.
Prema njegovim rečima, danas se završavaju letnje vrućine, pa će sutra u Beogradu najviša temperatura biti 27 stepeni, a u nedelju 23 stepena.
- Prva dva dana sledeće nedelje temperature će biti u blagom porastu, u sredu će biti malo kiše, ali još ne treba da vadimo jesenju garderobu, jer će uslediti pozno miholjsko leto sa prijatnim temperaturama, ponekad i do 30 stepeni - istakao je Todorović.
