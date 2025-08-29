Društvo

VREME SVE VRELIJE: Danas veoma toplo, do 38 stepeni

Novosti online

29. 08. 2025. u 01:00

VREME u Srbiji sunčano i veoma toplo vreme, sa temperaturama koje će se kretati od osam stepeni na istoku i jugoistoku Srbije do 25 na jugu Banata, a najviša od 30 u Timočkoj Krajini do 38 u zapadnoj, severozapadnoj i delom centralnoj Srbiji.

ВРЕМЕ СВЕ ВРЕЛИЈЕ: Данас веома топло, до 38 степени

Foto N. Živanović

Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, južni i jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa udarima olujne jačine, dok se krajem dana i u toku noći u Podrinju, Sremu i Bačkoj povećava oblačnost, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Vreme u Beogradu

Toplo i vetrovito, uz južni i jugoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 35 stepeni.

Vreme narednih dana

Za dane vikenda biće promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature i prestanak košave.

(Sputnjik)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KOD MLADIĆA IDU LEKARI IZ SRBIJE: Sin generala koji u holandiji izdržava kaznu na doživotnu robiju
Društvo

0 1

KOD MLADIĆA IDU LEKARI IZ SRBIJE: Sin generala koji u holandiji izdržava kaznu na doživotnu robiju

GENERAL Ratko Mladić je u lošem zdravstvenom stanju koje se ne poboljšava. Dobra vest je da - nemamo loših vesti. Nije mu bolje, a ni lošije negošto je bilo. Ipak, lekarske izveštaje koje dobijamo iz Haškog tribunalaprihvatamo sa "rezervom" i zbog toga smo formirali novi lekarski tim. Naredne nedelje podnećemo zahtev Haškom tribunalu da odobre lekarima izSrbije da ga posete. Obično tu dozvolu čekamo mesec i po dana. Možda nasovog puta iznenade, pa nam je daju ranije.

28. 08. 2025. u 23:30

JEDANAEST GODINA OD UBISTVA PRIPADNIKA ŽANDARMERIJE KOD MERDARA: Meštani pamte hrabrog i čestitog žandarma
Društvo

0 0

JEDANAEST GODINA OD UBISTVA PRIPADNIKA ŽANDARMERIJE KOD MERDARA: Meštani pamte hrabrog i čestitog žandarma

TRIDESETOGODIŠNjI Stevan Sinđelić, pripadnik kraljevačkog odreda žandarmerije ubijen je pre jedanaest godina u kuršumlijskom selu Orlovac nadomak Merdara od strane albanskih šumokradica. Sinđelić je pogođen hicem iz vatrenog oružja u predelu glave dok je obezbeđivao mesto incidenta koji se dogodio prethodnog dana kada su šumokradice iz albanskih sela u opštini Podujevo prilikom krađe šume pucali na pripadnike policije.

28. 08. 2025. u 23:29

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu