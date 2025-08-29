VREME SVE VRELIJE: Danas veoma toplo, do 38 stepeni

VREME u Srbiji sunčano i veoma toplo vreme, sa temperaturama koje će se kretati od osam stepeni na istoku i jugoistoku Srbije do 25 na jugu Banata, a najviša od 30 u Timočkoj Krajini do 38 u zapadnoj, severozapadnoj i delom centralnoj Srbiji.

Foto N. Živanović

Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, južni i jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa udarima olujne jačine, dok se krajem dana i u toku noći u Podrinju, Sremu i Bačkoj povećava oblačnost, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Vreme u Beogradu

Toplo i vetrovito, uz južni i jugoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 35 stepeni.

Vreme narednih dana

Za dane vikenda biće promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature i prestanak košave.

(Sputnjik)