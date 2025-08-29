VREME SVE VRELIJE: Danas veoma toplo, do 38 stepeni
VREME u Srbiji sunčano i veoma toplo vreme, sa temperaturama koje će se kretati od osam stepeni na istoku i jugoistoku Srbije do 25 na jugu Banata, a najviša od 30 u Timočkoj Krajini do 38 u zapadnoj, severozapadnoj i delom centralnoj Srbiji.
Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, južni i jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa udarima olujne jačine, dok se krajem dana i u toku noći u Podrinju, Sremu i Bačkoj povećava oblačnost, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.
Vreme u Beogradu
Toplo i vetrovito, uz južni i jugoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 35 stepeni.
Vreme narednih dana
Za dane vikenda biće promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature i prestanak košave.
(Sputnjik)
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)
PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.
28. 08. 2025. u 11:02
