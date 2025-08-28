STIŽE HLADNI FRONT SA OLUJAMA, GRADOM I PLJUSKOVIMA: Uskoro nagla promena vremena, temperatura pada za više od 10 stepeni
DO vikenda u Srbiji se očekuje sunčano i pravo letnje i tropski toplo vreme. Već u petak kasnije posle podne i uveče na zapadu Srbije moguće su predfrontalne nestabilnosti sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, ponegde i sa kratkotrajnim grmljavinskim nepogodama.
Četvrtak i petak doneće jaku košavu, fenskog efekta, a očekuju se i olujni udari. Biće vedro i tropski toplo. Maksimalna temperatura u četvrtak od 32 do 36, a u petak u većini predela iznad 35, lokalno i do 40 stepeni.
Glavna promena vremena u subotu
Već u subotu ujutro na severu i zapadu, a tokom dana i u ostalim predelima Srbije očekuje se jače naoblačenje, a usled prodora hladnog fronta i osveženje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Biće uslova za grmljavinske oluje i nepogode sa gradom, najavljuje Đorđe Đurić.
Na pojedinim lokacijama očekuje se da u kratkom vremenskom intervalu padne više od 30 litara kiše po kvadratnom metru.
Pri prodoru hladnog fronta, očekuju se olujni udari zapadnog vetra.
Maksimalna temperatura biće od 23 na severu do 35 stepeni na jugoistoku zemlje.
U nedelju na severu Srbije prestanak padavina, u ostalim predelima kiša i pljuskovi sa grmljavinom.
Maksimalna temperatura biće od 23 do 29 stepeni, u Beogradu do 24 stepena.
(Telegraf)
