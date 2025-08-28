HLADNE NOĆI, VRELI DANI: Vreme danas sunčano i veoma toplo
VREME u Srbiji danas sunčano i veoma toplo.
Vetar slab do umeren, u donjem Podunavlju i jak, a u južnom Banatu povremeno i olujni južni i jugoistočni.
Najniža temperatura od 7 do 20 stepeni, a najviša od 32 do 36 stepeni.
Vreme u Beogradu
Takođe sunčano i veoma toplo.
Vetar umeren i jak, juži i jugoistočni. Najniža temperatura od 14 do 20, a najviša oko 34 stepena.
Vreme narednih dana
U petak u Srbiji sunčano i veoma toplo sa maksimalnim temperaturama u većini mesta od 35 do 38 stepeni, osim u Negotinskoj Krajini gde će najviša dnevna temperatura iznositi oko 33 stepena.
U košavskom području biće i vetrovito sa umerenim i jakim južnim i jugoistočnim vetrom, koji će u Banatu i donjem Podunavlju imati i udare olujne jačine.
U subotu prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz pad temperature i skretanje vetra na umeren do jak zapadni i severozapadni.
U nedelju na krajnjem severu promenljivo oblačno i suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom uz postepeni prestanak padavina i razvedravanje tokom dana.
U ponedeljak i utorak kao i u četvrtak pretežno sunčano. U utorak u drugom delu dana u severnim krajevima novo prolazno naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.
U sredu na severu suvo, a u ostalim krajevima sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
DIPLOMATSKI SKANDAL U EVROPI: Otkriveni agenti, radili za Trampa - poznato šta im je bio plan
DANSKA vlada je opozvala otpravnika poslova SAD u zemlji nakon što su obaveštajne službe tamo otkrile da najmanje tri američka državljanina rade na "operacijama uticaja" na Grenlandu kako bi zemlju udaljili od Danske i približili SAD.
27. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)