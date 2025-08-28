HLADNE NOĆI, VRELI DANI: Vreme danas sunčano i veoma toplo

VREME u Srbiji danas sunčano i veoma toplo.

Foto V. S.

Vetar slab do umeren, u donjem Podunavlju i jak, a u južnom Banatu povremeno i olujni južni i jugoistočni.

Najniža temperatura od 7 do 20 stepeni, a najviša od 32 do 36 stepeni.

Vreme u Beogradu

Takođe sunčano i veoma toplo.

Vetar umeren i jak, juži i jugoistočni. Najniža temperatura od 14 do 20, a najviša oko 34 stepena.

Vreme narednih dana

U petak u Srbiji sunčano i veoma toplo sa maksimalnim temperaturama u većini mesta od 35 do 38 stepeni, osim u Negotinskoj Krajini gde će najviša dnevna temperatura iznositi oko 33 stepena.

U košavskom području biće i vetrovito sa umerenim i jakim južnim i jugoistočnim vetrom, koji će u Banatu i donjem Podunavlju imati i udare olujne jačine.

U subotu prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz pad temperature i skretanje vetra na umeren do jak zapadni i severozapadni.

U nedelju na krajnjem severu promenljivo oblačno i suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom uz postepeni prestanak padavina i razvedravanje tokom dana.

U ponedeljak i utorak kao i u četvrtak pretežno sunčano. U utorak u drugom delu dana u severnim krajevima novo prolazno naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

U sredu na severu suvo, a u ostalim krajevima sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.