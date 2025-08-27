Društvo

RADOVI ĆE BITI GOTOVI PRE EKSPA: Ministar Mali objavio - Počinje se sa modernizacijom Muzeja vazduhoplovstva

В.Н.

27. 08. 2025. u 12:57

"POČINjEMO detaljnu adaptaciju i modernizaciju Muzeja vazduhoplovstva koji se nalazi u neposrednoj blizini beogradskog aerodroma, a koji je osnovan davne 1957. godine, da bi 1989. pronašao svoju konačnu, današnju lokaciju", podelio je na svom zvaničnom Instagram profiju ministar finansija Siniša Mali.

РАДОВИ ЋЕ БИТИ ГОТОВИ ПРЕ ЕКСПА: Министар Мали објавио - Почиње се са модернизацијом Музеја ваздухопловства

Foto: Instagram/mali_sinisa

"Ministar odbrane Bratislav Gašić i generalna direktorka Aerodroma “Nikola Tesla” Ana Kaluđerović potpisali su danas Ugovor kojim su se stekli uslovi da ovo atraktivno arhitektonsko delo, rekonstrukcijom povrati svoj stari sjaj.

Sa Ministarstvom odbrane i Aerodromom Beograd smo napravili plan rekonstrukcije muzeja na oko 6.000 kvadrata. Želja nam je da sačuvamo materijalna svedočenja značajna za nastanak i razvoj vazduhoplovstva na našim prostorima.

U okviru kompleksa muzeja nići će i novi objekti, višenamenski hangari, koji su dizajnirani tako da se nenametljivo uklope u prirodni teren, poštujući dominantnu poziciju zgrade muzeja.

Radovi na Muzeju vazduhoplovstva će biti završeni pre početka specijalizovane izložbe Belgrade Expo 2027 kako bismo se na pravi način predstavili svetu i kako bismo građanima Srbije ostavili još jedan velelepni muzejski objekat.

Cilj nam je da značajno unapredimo kulturnu scenu Beograda i Srbije, a verujemo da će novi muzeji koje planiramo u narednom periodu, tome u značajnoj meri doprineti.

Hvala svima koji su radili na ovom projektu, a koji nije bio nimalo jednostavan", napisao je ministar Mali. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE NA NIVOU SEOSKE LIGE! Vladan Milojević nakon ispadanja Zvezde od Pafosa u plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona

"OVO JE NA NIVOU SEOSKE LIGE!" Vladan Milojević nakon ispadanja Zvezde od Pafosa u plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona