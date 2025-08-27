RADOVI ĆE BITI GOTOVI PRE EKSPA: Ministar Mali objavio - Počinje se sa modernizacijom Muzeja vazduhoplovstva

"POČINjEMO detaljnu adaptaciju i modernizaciju Muzeja vazduhoplovstva koji se nalazi u neposrednoj blizini beogradskog aerodroma, a koji je osnovan davne 1957. godine, da bi 1989. pronašao svoju konačnu, današnju lokaciju", podelio je na svom zvaničnom Instagram profiju ministar finansija Siniša Mali.

Foto: Instagram/mali_sinisa

"Ministar odbrane Bratislav Gašić i generalna direktorka Aerodroma “Nikola Tesla” Ana Kaluđerović potpisali su danas Ugovor kojim su se stekli uslovi da ovo atraktivno arhitektonsko delo, rekonstrukcijom povrati svoj stari sjaj.

Sa Ministarstvom odbrane i Aerodromom Beograd smo napravili plan rekonstrukcije muzeja na oko 6.000 kvadrata. Želja nam je da sačuvamo materijalna svedočenja značajna za nastanak i razvoj vazduhoplovstva na našim prostorima.

U okviru kompleksa muzeja nići će i novi objekti, višenamenski hangari, koji su dizajnirani tako da se nenametljivo uklope u prirodni teren, poštujući dominantnu poziciju zgrade muzeja.

Radovi na Muzeju vazduhoplovstva će biti završeni pre početka specijalizovane izložbe Belgrade Expo 2027 kako bismo se na pravi način predstavili svetu i kako bismo građanima Srbije ostavili još jedan velelepni muzejski objekat.

Cilj nam je da značajno unapredimo kulturnu scenu Beograda i Srbije, a verujemo da će novi muzeji koje planiramo u narednom periodu, tome u značajnoj meri doprineti.

Hvala svima koji su radili na ovom projektu, a koji nije bio nimalo jednostavan", napisao je ministar Mali.