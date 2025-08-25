STIGLA DETALJNA PROGNOZA ZA SEPTEMBAR: Temperature i preko 30 stepeni, a onda sledi totalni obrt

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod najavio je da će septembar 2025. biti topliji i prosečno vlažan i da se u prvoj polovini meseca očekuje nastavak kasnog leta.

Foto: N. Živanović

Očekuje se da početkom septembra maksimalne temperature vazduha budu više od 30 stepeni, dok će minimalne biti oko 20 stepeni, što su iznad prosečne temperature za ovaj mesec i koje su u Srbiji za jutarnje od 10 do 16 stepeni i dnevne od 21 do 27 stepeni.

Sezonska prognoza za Srbiju i Beograd za septembar

"Srednja minimalna temperatura biće iznad višegodišnjeg proseka za 0.5 do 1.5 stepeni. U Beogradu i okolini srednja minimalna temperatura biće oko 14.2 stepeni. Srednja maksimalna temperatura biće iznad višegodišnjeg proseka za 1 do 2 stepena. U Beogradu i okolini srednja maksimalna temperatura biće oko 24.9 stepeni", navodi se u prognozi.

Suma padavina će se zadržavati u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima do 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini biće oko 44 mm.

"U većem delu Srbije septembar će biti topliji i prosečno vlažan, a u Vojvodini topliji i suvlji", poručuju meteorolozi RHMZ.

Foto Shutterstock

Vremenska prognoza za prvu nedelju septembra

Od 1. do 7. septembra odstupanje srednje sedmodnevne minimalne i maksimalne temperature u zapadnoj Srbiji biće u granicama višegodišnjeg proseka, dok će u u većem delu zemlje biti iznad višegodišnjeg proseka.

"Minimalna temperatura vazduha će biti od 12 do 20 stepeni, a između 1.000 metara i 1.600 metara nadmorske visine od 3 do 12 stepeni. Maksimalna dnevna temperatura će u prvoj nedelji septembra biti od 22 do 28 stepeni, na jugu i istoku Srbije i do 31 stepen. Između 1.000 metara i 1.600 metara nadmorske visine od 13 do 26 stepeni", navodi se u biltenu RHMZ.

Padavine će u jugoistočnoj i južnoj Srbiji biti ispod višegodišnjeg proseka, dok će u u većem delu zemlje biti u granicama višegodišnjeg proseka.

Očekuje se da sedmodnevna suma padavina bude od 1 mm do 5 mm, a u brdovito-planinskim predelima zapadne Srbije lokalno i do 15 mm.

Vremenska prognoza za drugu nedelju septembra

U drugoj nedelji, od 8. do 14. septembra, odstupanje srednje sedmodnevne minimalne i maksimalne temperature vazduha u celoj Srbiji biće iznad višegodišnjeg proseka. Minimalna temperatura vazduha će biti od 12 do 20 stepeni, a između 1.000 metara i 1.600 metara nadmorske visine od 6 do 16 stepeni.

Maksimalna temperatura će u drugoj sedmici septembra biti od 24 do 30 stepeni, na jugu i istoku Srbije i do 34 stepeni. Na nadmorskim visinama iznad 1.000 do 1.600 metara najviša dnevna temperatura će biti od 14 do 25 stepeni.

Odstupanje sedmodnevne sume padavina biće ispod višegodišnjeg proseka u:

Vojvodini

Mačvi

Podrinju

Timočkoj Krajini

U većem delu Srbije padavine će biti u granicama višegodišnjeg proseka, samo u jugoistočnoj i južnoj Srbiji u granicama višegodišnjeg proseka.

Sedmodnevna suma padavina će biti od 1 mm do 5 mm, u brdovitoplaninskim predelima jugozapadne i zapadne Srbije lokalno i do 20 mm.

Foto: Tanjug/S.A.

Vremenska prognoza za drugu polovinu septembra

Prema trenutnim modelima, u drugoj polovini septembra očekuje se zahlađenje sa severa koje bi moglo da bude jače i koje bi uslovilo jesenje temperature. Osveženje ne bi dugo potrajalo, ali bi nagovestilo dolazak jeseni.

Kada je reč o prognozi za 30 dana za Beograd, oko 15. septembra maksimalna temperatura sa 28-29 stepeni pada za nekoliko stepeni do 17. septembra i da će do 21. septembra biti oko 25-26 stepeni. Minimalna temperatura vazduha će u tom periodu biti oko 14-15 stepeni, a srednja dnevna oko 20 stepeni.

Izgledi vremena za Srbiju do 15. septembra

Do 500, 1.000 i 1.500 metara nadmorske visine, u Srbiji će do 4. septembra biti toplije vreme za ovo doba godine. Oko 29, 31. avgusta i, 1. i 2. septembra očekuju se prolazna prolazna naoblačenja sa kišom sa kratkotrajnim lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom.

Najniža temperatura do 500 metara nadmorske visine će biti od 13 do 19 stepeni, najviša od 26 do 32 stepeni, dok će srednja dnevna biti od 20 do 25 stepeni, što je iznad višegodišnjeg proseka.

Do 1.000 metara nadmorske visine minimalne temperature će biti od 9 do 16 stepeni, maksimalne od 20 do 28 stepeni, a srednja dnevna će iznositi od 15 do 20 stepeni.

Između 1.000 i 1.500 metara nadmorske visine najniže temperature će biti od 6 do 15 stepeni, najviše od 17 do 25 stepeni, a srednja dnevna će biti od 11 do 18 stepeni, što je iznad višegodišnjeg proseka.

Do 15. septembra će u svim krajevima biti toplije i uglavnom suvo vreme za ovo doba godine. Oko 5, 6, 9, 12. i 13. septembra očekuju se prolazna naoblačenja sa kišom mestimično ili lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom. Oko 5. septembra moguća je i pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda praćenih gradom, olujnim vetrom i intenzivnim padavinama.

Izgledi vremena za Beograd do 15. septembra

Od pred kraj avgusta do 4. septembra u Beogradu će biti toplije vreme za ovo doba godine. Oko 29. i 31. avgusta i 1.. i 2. septembra moguća su prolazna naoblačenja sa kišom sa kratkotrajnim lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom.

Minimalna temperatura u tom periodu će biti od 15 do 19 stepeni, maksimalna od 27 do 32 stepena, a srednja dnevna od 21 do 24 stepeni što je iznad višegodišnjeg proseka.

Od 5. do 15. septembra u Beogradu će biti toplije i uglavnom suvo vreme za ovo doba godine. Oko 5, 6, 9, 12. i 13. septembra očekuju se prolazna naoblačenja sa kišom mestimično ili lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom.

"Oko 5. septembra moguća je i pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda praćenih gradom, olujnim vetrom i intenzivnim padavinama. Minimalna temperatura od 13 do 18 stepeni, maksimalna od 25 do 29 stepeni i srednja dnevna od 19 do 23 stepeni što je iznad višegodišnjeg proseka", objavio je RHMZ u biltenu.

(Blic)

