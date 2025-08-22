PROMENA JE STIGLA, EVO DOKLE ĆE DA TRAJE: Vremenska prognoza za petak, 22. avgust

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

VREME U SRBIJI

Promenljivo oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pad temperature i jak severozapadni vetar, koji će u Vojvodini i u brdsko - planinskim predelima južne Srbije dostizati i udare olujne jačine.

Lokalno se očekuju grmljavinske nepogode sa gradom sa najvećom verovatnoćom u oblasti od zapadne i jugozapadne Srbije, preko Šumadije i Pomoravlja dalje na istok zemlje.

Najniža temperatura od 14 do 21, a najviša od 24 do 31 stepen.

VREME U BEOGRADU

Promenljivo oblačno, osetno svežije i nestabilno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar ujutro i pre podne slab i umeren zapadni, od sredine dana u skretanju na severozapadni i u pojačanju.

Najniža temperatura od 17 do 22 stepena, a najviša oko 26 stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Za vikend suvo uz prijatnije temperature - smenjivaće se sunčani periodi i promenljiva oblačnost, a kiša je moguća tek u nedelju krajem dana, u toku noći i ponedeljak ujutro uglavnom u delovima zapadne i centralne Srbije.

Maksimalne temperature od 23 do 26 stepeni, na krajnjem jugu i do 29 stepeni.

Početkom naredne sedmice ponovo toplije, a prolazne padavine moguće su u sredu, 27. avgusta.

