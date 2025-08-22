Društvo

PROMENA JE STIGLA, EVO DOKLE ĆE DA TRAJE: Vremenska prognoza za petak, 22. avgust

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

22. 08. 2025. u 01:00

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

ПРОМЕНА ЈЕ СТИГЛА, ЕВО ДОКЛЕ ЋЕ ДА ТРАЈЕ: Временска прогноза за петак, 22. август

Unsplash

VREME U SRBIJI

Promenljivo oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pad temperature i jak severozapadni vetar, koji će u Vojvodini i u brdsko - planinskim predelima južne Srbije dostizati i udare olujne jačine.

Lokalno se očekuju grmljavinske nepogode sa gradom sa najvećom verovatnoćom u oblasti od zapadne i jugozapadne Srbije, preko Šumadije i Pomoravlja dalje na istok zemlje.

Najniža temperatura od 14 do 21, a najviša od 24 do 31 stepen.

VREME U BEOGRADU

Promenljivo oblačno, osetno svežije i nestabilno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar ujutro i pre podne slab i umeren zapadni, od sredine dana u skretanju na severozapadni i u pojačanju.

Najniža temperatura od 17 do 22 stepena, a najviša oko 26 stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Za vikend suvo uz prijatnije temperature - smenjivaće se sunčani periodi i promenljiva oblačnost, a kiša je moguća tek u nedelju krajem dana, u toku noći i ponedeljak ujutro uglavnom u delovima zapadne i centralne Srbije.

Maksimalne temperature od 23 do 26 stepeni, na krajnjem jugu i do 29 stepeni.

Početkom naredne sedmice ponovo toplije, a prolazne padavine moguće su u sredu, 27. avgusta.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu