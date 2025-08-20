ĆACI ZABELEŽILI JOŠ JEDNU DESETKU! Vladimir Balać nezaustavljiv u nizanju najviših ocena
VLADIMIR Balać, student Fakulteta tehničkih nauka dobio je ocenu 10 na ispitu "Računarska integracija proizvodnih sistema" na Fakultetu tehničkih nauka (FTN) .
Mladi i talentovani student Vladimir Balać, još jednom je dokazao da se istrajan rad i znanje uvek prepoznaju. Na ispitu iz predmeta „Računarska integracija proizvodnih sistema“ na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, Vladimir je zabeležio još jednu čistu desetku, nastavivši niz najviših ocena koji postaje njegov zaštitni znak.
Njegov uspeh nije samo lična pobeda, već i podstrek generacijama mladih koji koračaju sličnim putem.
Sa svakim položenim ispitom Vladimir pokazuje da uz trud, disciplinu i ljubav prema struci nema nedostižnih ciljeva.
Vladimir je pravi primer kako se talenat i posvećenost pretvaraju u rezultate – i kako se, uz želju za učenjem, može stići do velikih visina.
PUTIN I ZELENSKI DOLAZE NADOMAK SRBIJE?! Nove informacije o mestu susreta dvojice lidera
VIŠI zvaničnik u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa rekao je da bi sastanak ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog mogao da se održi u Mađarskoj, prenosi Rojters.
19. 08. 2025. u 11:18
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)