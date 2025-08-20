ĆACI ZABELEŽILI JOŠ JEDNU DESETKU! Vladimir Balać nezaustavljiv u nizanju najviših ocena

VLADIMIR Balać, student Fakulteta tehničkih nauka dobio je ocenu 10 na ispitu "Računarska integracija proizvodnih sistema" na Fakultetu tehničkih nauka (FTN) .

Foto: Printskrin

Mladi i talentovani student Vladimir Balać, još jednom je dokazao da se istrajan rad i znanje uvek prepoznaju. Na ispitu iz predmeta „Računarska integracija proizvodnih sistema“ na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, Vladimir je zabeležio još jednu čistu desetku, nastavivši niz najviših ocena koji postaje njegov zaštitni znak.

Njegov uspeh nije samo lična pobeda, već i podstrek generacijama mladih koji koračaju sličnim putem.

Sa svakim položenim ispitom Vladimir pokazuje da uz trud, disciplinu i ljubav prema struci nema nedostižnih ciljeva.

Vladimir je pravi primer kako se talenat i posvećenost pretvaraju u rezultate – i kako se, uz želju za učenjem, može stići do velikih visina.