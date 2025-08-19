PODNETA KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV TELEVIZIJE "NOVA S": Oglasilo se JVP "Srbijavode"

JVP „Srbijavode“ obaveštava javnost i medije da je podnelo krivične prijave protiv televizije “Nova S” ali i protiv lica koja kontinuirano rade na destabilizaciji društva iznošenjem neistina koje direktno dovode u pitanje bezbednost vodnih objekata i time nanose ozbiljnu štetu javnom interesu.

Foto: Srbija vode

Iznošenjem dezinformacija koje izazivaju uznemirenje i narušavaju poverenje građana u državne institucije, navedena televizija i pojedinci svojim delovanjem prevazilaze granice slobode medija i ulaze u sferu namernog i organizovanog narušavanja javnog poretka i bezbednosti.

Posebno naglašavamo da je ovakvo postupanje usmereno na širenje panike, destabilizaciju društva i diskreditaciju državne firme, što je protivno zakonu i kažnjivo. Imajući u vidu ozbiljnost posledica koje mogu nastati širenjem lažnih vesti, JVP„Srbijavode“ očekuju da će nadležni organi preduzeti odgovarajuće mere radi sprečavanja daljeg širenja neistina koje mogu ugroziti javni red, mir i bezbednost stanovništva.

JVP “Srbijavode“ ostaju posvećene zaštiti interesa građana i bezbednosti sistema odbrane od poplava, te će sve pravne mogućnosti nastaviti da koriste radi zaštite svog ugleda i javnog interesa Republike Srbije.