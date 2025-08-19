Društvo

PODNETA KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV TELEVIZIJE "NOVA S": Oglasilo se JVP "Srbijavode"

В. Н.

19. 08. 2025. u 13:46

JVP „Srbijavode“ obaveštava javnost i medije da je podnelo krivične prijave protiv televizije “Nova S” ali i protiv lica koja kontinuirano rade na destabilizaciji društva iznošenjem neistina koje direktno dovode u pitanje bezbednost vodnih objekata i time nanose ozbiljnu štetu javnom interesu.

ПОДНЕТА КРИВИЧНА ПРИЈАВА ПРОТИВ ТЕЛЕВИЗИЈЕ НОВА С: Огласило се ЈВП Србијаводе

Foto: Srbija vode

Iznošenjem dezinformacija koje izazivaju uznemirenje i narušavaju poverenje građana u državne institucije, navedena televizija i pojedinci svojim delovanjem prevazilaze granice slobode medija i ulaze u sferu namernog i organizovanog narušavanja javnog poretka i bezbednosti.

Posebno naglašavamo da je ovakvo postupanje usmereno na širenje panike, destabilizaciju društva i diskreditaciju državne firme, što je protivno zakonu i kažnjivo. Imajući u vidu ozbiljnost posledica koje mogu nastati širenjem lažnih vesti, JVP„Srbijavode“ očekuju da će nadležni organi preduzeti odgovarajuće mere radi sprečavanja daljeg širenja neistina koje mogu ugroziti javni red, mir i bezbednost stanovništva.

JVP “Srbijavode“ ostaju posvećene zaštiti interesa građana i bezbednosti sistema odbrane od poplava, te će sve pravne mogućnosti nastaviti da koriste radi zaštite svog ugleda i javnog interesa Republike Srbije.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

UDRUŽENJE SUDIJA I TUŽILACA: Duboka uznemirenost zbog sveopšteg napada na pravosuđe
Društvo

0 0

UDRUŽENJE SUDIJA I TUŽILACA: Duboka uznemirenost zbog sveopšteg napada na pravosuđe

UST izražava duboku uznemirenost zbog sveopšteg napada na pravosuđe kome, gotovo nemo, svedočimo mesecima unazad, a koje je aktuelizovano kako nasilnim oštećenjima u Valjevu pre neko veče tako i ponovnom blokadom zgrade pravosudnih organa u Novom Sadu od jutros. Novosadski sudovi i tužilaštva su već bili blokirani dve nedelje u maju ove godine, navodi se u izjavi Udruženja sudija i tužilaca Srbije čije saopštenje prenosimo u celosti.

19. 08. 2025. u 13:23

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu