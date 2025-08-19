Društvo

VREME DANAS: Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ponegde kiša

Novosti online

19. 08. 2025. u 01:00

VREME u Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, koji će biti duži ujutro i prepodne, na istoku i jugoistoku zemlje uz nešto više oblačnosti, a ponegde s kišom i lokalnim pljuskovima uz mogućnost grmljavine.

Foto N. Skenderija

Vetar slab do umeren, uglavnom severnih pravaca, saopštio je RHMZ.

Najniža temperatura od 13 do 18, a najviša od 27 do 30 stepeni Celzijusa.

Vreme u Beogradu

Ujutro i prepodne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno.

Vetar slab, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 17, a najviša oko 29 stepeni.

Vreme narednih dana

U sredu i četvrtak toplije i iznad većeg dela zemlje pretežno sunčano, samo se u četvrtak na severu očekuje malo i umereno oblačno, ali uglavnom suvo.

U petak prolazno naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pojačan severni vetar i pad temperature.

Zatim promenljivo oblačno i svežije. Kiša se kao retka pojava očekuje samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, a krajem perioda ponegde i u ostalim krajevima.

