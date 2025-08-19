VREME DANAS: Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ponegde kiša
VREME u Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, koji će biti duži ujutro i prepodne, na istoku i jugoistoku zemlje uz nešto više oblačnosti, a ponegde s kišom i lokalnim pljuskovima uz mogućnost grmljavine.
Vetar slab do umeren, uglavnom severnih pravaca, saopštio je RHMZ.
Najniža temperatura od 13 do 18, a najviša od 27 do 30 stepeni Celzijusa.
Vreme u Beogradu
Ujutro i prepodne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno.
Vetar slab, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 17, a najviša oko 29 stepeni.
Vreme narednih dana
U sredu i četvrtak toplije i iznad većeg dela zemlje pretežno sunčano, samo se u četvrtak na severu očekuje malo i umereno oblačno, ali uglavnom suvo.
U petak prolazno naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pojačan severni vetar i pad temperature.
Zatim promenljivo oblačno i svežije. Kiša se kao retka pojava očekuje samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, a krajem perioda ponegde i u ostalim krajevima.
