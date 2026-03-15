NISU VIŠE TAKO LUKSUZNE: Sukob na Bliskom istoku utiče na sve - Urušena vrednost nekretnina u Dubaiju
TRŽIŠTE nekretnina u Dubaiju pretrpelo je ozbiljne gubitke jer su iranski raketni napadi širom regiona Zaliva izazvali ekonomsku neizvesnost nakon izbijanja rata koji su predvodili SAD i Izrael protiv Irana krajem prošlog meseca.
Indeks nekretnina na finansijskom tržištu Dubaija (DFMREI) pao je za oko 30 procenata od 28. februara.
Indeks, koji je 28. februara iznosio 16.140, pao je na oko 11.500 do zatvaranja trgovanja u petak, što predstavlja njegov najniži nivo od aprila 2025. godine.
Neprijateljstva su eskalirala otkako su Izrael i SAD 28. februara pokrenuli zajedničke napade na Iran, u kojima je poginulo oko 1.200 ljudi, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hameneija, piše Indeks.
Iran je uzvratio napadima dronovima i projektilima, ciljajući Izrael, Jordan, Irak i zalivske zemlje koje su domaćini američkih vojnih resursa.
(Bizportal)
