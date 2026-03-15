Društvo

DANAS SUNČANO I VETROVITO: Temperatura do 20 stepeni

V.N.

15. 03. 2026. u 06:55

NAKON svežeg jutra, u toku dana iznad većeg dela pretežno sunčano i toplo, samo će pre podne u Timočkoj i Negotinskoj Krajini, a ujutro i u Pomoravlju, biti oblačno.

ДАНАС СУНЧАНО И ВЕТРОВИТО: Температура до 20 степени

Foto: Profimedia/Ilustracija

Posle podne na jugu i jugozapadu Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni, a na jugu Banata i sa udarima olujne jačine. Najviša temperatura od 14 do 20 °S.

Foto: Printskrin/RHMZ

 

U ponedeljak (16.03.) pretežno sunčano sa maksimalnim temperaturama od 15 do 20 °S.

Od utorka (od 17.03. do 22.03.) promenljivo oblačno uz manji pad dnevnih temperatura. U utorak na zapadu i jugozapadu Srbije mestimično sa kratkotrajnom kišom, dok se od srede u većem delu zemlje očekuje suvo vreme, a kratkotrajna kiša je moguća tek ponegde na zapadu i jugozapadu Srbije, kao i na severozapadu Vojvodine.

