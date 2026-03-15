DANAS JE SVETI TEODOT: Episkop kirinijski na Kipru
Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetog Teodota
Sveštenomučenik Teodot je bio episkop kirinijski na Kipru. Zbog svoje mudrosti i dobrodetelji izabran je za episkopa. Kada je nastalo gonjenje hrišćana u vreme cara Likinija, Teodot je izveden na sud i stavljen na muke.
Kada ga je mučitelj Savin savetovao da se odrekne Hrista i pokloni idolima neznabožačkim, Teodot mu je, prema predanju, rekao:
- Kad bi ti znao dobrotu Boga mojega, na koga se ja nadam, da će me zbog ovih kratkovremenih muka udostojiti večnoga života i ti bi poželeo da za njega postradaš ovako kao ja.
Njegove reči su još više iznervirale neznabošce, pa su mu udarali klince u telo, a on se molio Bogu s blagodarnošću. U to vreme car Konstantin je objavio slobodu hrišćanima i naredio da se puste svi koji su pod sudom radi Hrista. Tada je i ovaj svetitelj bio oslobođen, povratio se i vratio na svoj prethodni položaj. Nakon povratka je živeo još dve godine. Preminuo je 302. godine.
Srpska pravoslavna crkva slavi ga 2. marta po crkvenom, a 15. marta po gregorijanskom kalendaru.
DANAS SUNČANO I VETROVITO: Temperatura do 20 stepeni
15. 03. 2026. u 06:55
NAKON HLADNOG JUTRA, PRETEŽNO SUNČANO I TOPLO: Vremenska prognoza za nedelju, 15. mart
15. 03. 2026. u 00:05
Dete oca Čavke dobilo tešku dijagnozu, 2. takva u svetu: "Doktorka iz Tiršove bila čuvar nade - i desilo se čudo" (VIDEO)
14. 03. 2026. u 19:08 >> 19:17
HRVATI "VELIKI I JAKI" ŽALE SE CENTRALI NATO ZBOG SRPSKIH RAKETA: A ne smeta im vojni savez Zagreb-Tirana-Priština
PREMIJER Hrvatske Andrej Plenković rekao je danas, komentarišući to što Vojska Srbije raspolaže novom hipersoničnom kvazibalističkom raketom kineske proizvodnje CM-400, da će "razgovarati sa partnerima u NATO i upozoriti ih na takvo naoružanje".
12. 03. 2026. u 19:25
HOROR U HRVATSKOJ: Svi se hvatali za glavu, Amerikanac jedva ostao živ (FOTO/VIDEO)
STRAŠNE scene viđene su u komšiluku na košarkaškoj utakmici.
13. 03. 2026. u 19:25 >> 19:26
Miroslav 33 godine živi pod zemljom, bez struje i vode: Humanitarac podelio priču koja je rasplakala mnoge (VIDEO)
DEKA Miroslav iz sela Dvorska kod Krupnja već 33 godine živi u zemunici bez struje i vode, a njegov vapaj za pomoć dirnuo je humanitarca Marka Nikolića.
14. 03. 2026. u 11:54
