DANAS JE SVETI TEODOT: Episkop kirinijski na Kipru

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetog Teodota

Sveštenomučenik Teodot je bio episkop kirinijski na Kipru. Zbog svoje mudrosti i dobrodetelji izabran je za episkopa. Kada je nastalo gonjenje hrišćana u vreme cara Likinija, Teodot je izveden na sud i stavljen na muke.

Kada ga je mučitelj Savin savetovao da se odrekne Hrista i pokloni idolima neznabožačkim, Teodot mu je, prema predanju, rekao:

- Kad bi ti znao dobrotu Boga mojega, na koga se ja nadam, da će me zbog ovih kratkovremenih muka udostojiti večnoga života i ti bi poželeo da za njega postradaš ovako kao ja.

Njegove reči su još više iznervirale neznabošce, pa su mu udarali klince u telo, a on se molio Bogu s blagodarnošću. U to vreme car Konstantin je objavio slobodu hrišćanima i naredio da se puste svi koji su pod sudom radi Hrista. Tada je i ovaj svetitelj bio oslobođen, povratio se i vratio na svoj prethodni položaj. Nakon povratka je živeo još dve godine. Preminuo je 302. godine.

Srpska pravoslavna crkva slavi ga 2. marta po crkvenom, a 15. marta po gregorijanskom kalendaru.