DANAS JE SVETI TEODOT: Episkop kirinijski na Kipru

15. 03. 2026. u 06:42

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetog Teodota

Sveštenomučenik Teodot je bio episkop kirinijski na Kipru. Zbog svoje mudrosti i dobrodetelji izabran je za episkopa. Kada je nastalo gonjenje hrišćana u vreme cara Likinija, Teodot je izveden na sud i stavljen na muke.

Kada ga je mučitelj Savin savetovao da se odrekne Hrista i pokloni idolima neznabožačkim, Teodot mu je, prema predanju, rekao:

- Kad bi ti znao dobrotu Boga mojega, na koga se ja nadam, da će me zbog ovih kratkovremenih muka udostojiti večnoga života i ti bi poželeo da za njega postradaš ovako kao ja.

Njegove reči su još više iznervirale neznabošce, pa su mu udarali klince u telo, a on se molio Bogu s blagodarnošću. U to vreme car Konstantin je objavio slobodu hrišćanima i naredio da se puste svi koji su pod sudom radi Hrista. Tada je i ovaj svetitelj bio oslobođen, povratio se i vratio na svoj prethodni položaj. Nakon povratka je živeo još dve godine. Preminuo je 302. godine.

Srpska pravoslavna crkva slavi ga 2. marta po crkvenom, a 15. marta po gregorijanskom kalendaru.

Drugi pišu

Pročitajte više

TRAMP I AMERI U ŠOKU! Evo šta je Iran zatražio od njih
Dok traje napad na Iran, koji su započeli SAD i Izrael, ali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju, i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... Ali, malo ko je očekivao da će da se desi ovakav iranski odgovor, nakon poslednjeg što je uradio predsednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp.

RUSIJA ZAPANJENA POTEZOM IZ SRBIJE! Ovo što se desilo u Beogradu - završilo odmah u svim ruskim medijima (FOTO)

RUSIJA ZAPANjENA POTEZOM IZ SRBIJE! Ovo što se desilo u Beogradu - završilo odmah u svim ruskim medijima (FOTO)