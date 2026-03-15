POSLOVIČNO LICEMERJE BRITANIJE: Optužuju Moskvu dok šalju rakete „storm šedou“ na ruske civile
AMBASADA Rusije u Velikoj Britaniji oglasila se povodom izjava Londona o navodnoj ruskoj pretnji i u saopštenju istakla da je izobličavanje istine postalo karakterističan znak britanske politike.
- Činjenice pokazuju suprotno. Dana 10. marta 2026. godine ukrajinske trupe izvele su napad na Brjansk, koristeći rakete 'storm šedou'– oružje britanske proizvodnje koje isporučuje London - podsetilo je predstavništvo Rusije.
Kako se dodaje, građenje političkog narativa na osnovu takve inverzije predstavlja izbor koji izbacuje moral iz okvira političkih razmatranja.
- Ova tendencija je, nažalost, postala neka vrsta prepoznatljive odlike britanskog spoljnopolitičkog i unutrašnjeg diskursa - navodi se u komentaru saopštenja.
U reakciji ambasade ističe se da su britanske trupe u blizini ruskih granica, kao i da britanska avijacija obavlja letove u blizini vazdušnog prostora Rusije radi prikupljanja informacija koje se potom prosleđuju Oružanim snagama Ukrajine.
- Britansko osoblje se nalazi na teritoriji Ukrajine radi obuke, opremanja i savetovanja ukrajinskih jedinica, kao i radi pružanja pomoći u pitanjima operativnog planiranja i podrške komandovanju. Pitanje kako se takva delatnost uklapa u više puta ponovljena uveravanja da Ujedinjeno Kraljevstvo nije neposredno uključeno u sukob, ostaje, blago rečeno, bez odgovora - naglašava se u reakciji ambasade Rusije.
Ranije je britanski ministar odbrane Džon Hili u tekstu za časopis „Nju stejtsman" izjavio da Velikoj Britaniji navodno preti "napad ruskih trupa".
Podsetimo, u utorak uveče, gubernator Brjanska je saopštio da su ukrajinski teroristi udarili na Brjansk sa sedam raketa „storm šedou".
Prema poslednjim podacima regionalnih vlasti, u napadu raketama poginulo je osam osoba, a još 42 je povređeno. Pokrenut je krivični postupak zbog terorističkog akta.
(Sputnjik)
TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
