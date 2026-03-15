TRAMP POKLOPIO ZELENSKOG: Poslednji čovek od kog nam je potrebna pomoć protiv Irana je on

TAKOĐE je oštro kritikovao ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog, rekavši da je sa njim "mnogo teže postići dogovor" nego sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom zbog napora da se okonča rat u Ukrajini.

Foto: AP Photo/Allison Robbert

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da mu nije potrebna pomoć Ukrajine u suprotstavljanju iranskim dronovima na Bliskom istoku.

- Poslednja osoba od koje nam je potrebna pomoć je Zelenski - rekao je Tramp u intervjuu za En-bi-si Njuz.

Tramp nije želeo da potvrdi ili negira da li su SAD prihvatile pomoć Ukrajine u oblasti tehnologije presretanja dronova.

Trampovi komentari usledili su nakon kritika svetskih lidera nakon što su SAD ublažile sankcije ruskoj nafti u nastojanju da ublaže rast globalnih cena nafte.

- Iznenađen sam što Zelenski ne želi da sklopi dogovor. Recite Zelenskom da sklopi dogovor, jer je Putin spreman za dogovor. Mnogo je teže pregovarati sa Zelenskim - istakao je Tramp.

Komentarišući odluku o ukidanju nekih sankcija protiv ruske nafte u vreme kada njene cene brzo rastu, američki predsednik je rekao:

- Želim da svet ima naftu. Želim da imam naftu - dodao je i da će sankcije uvedene nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine "biti vraćene čim kriza prođe".

On je naveo i da sarađuje sa drugim zemljama na planu za obezbeđivanje Ormuskog moreuza usred skoka globalnih cena nafte i odbacio je zabrinutost Amerikanaca zbog rasta cena gasa otkako su SAD i Izrael pokrenuli zajedničku vojnu operaciju pre dve nedelje.

Ranije je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski izjavio da su zemlje Bliskog istoka zatražile od Kijeva da podeli svoje iskustvo u presretanju iranskih dronova "šahed" tokom ruskih napada.

- Zato smo već poslali grupe stručnjaka u tri zemlje - dodao je Zelenski.

(Tanjug)

TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja