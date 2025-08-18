APEL INSTITUTA ZA TRANSFUZIJU KRVI: Nedostaju sve krvne grupe, osim AB pozitivne

ZALIHE krvi u Srbiji su na minimumu. Nedostaju sve krvne grupe, izuzev AB pozitivne, koja je jedina stabilna.

Foto:G.Šljivić

Na ovo je juče upozorila Mirjana Knežević iz Instituta za transfuziju krvi Srbije, uz novi poziv građanima da se odazovu i doniraju krv.

- Ovo je drugi apel ovog leta - rekla je ona. - Posle prvog poziva broj davalaca se blago povećao, ali su rezerve i dalje nedovoljne. Naročito nedostaje nulta grupa, i pozitivna i negativna, kao i B negativna.

Knežević je govorila i o proceduri davanja krvi: prvo se popunjava upitnik, radi se brza analiza hemoglobina iz prsta, a zatim sledi lekarski pregled. Ako lekar proceni da je sve u redu - i za davaoca i za primaoca - pristupa se davanju. Ceo postupak traje sedam do osam minuta.

- Ljudi koji su dali krv moraju da se odmore, pojedu o popiju nešto, a tokom tog dana i da izbegavaju fizički napor - istakla je Knežević i dodala da muškarci mogu da daju krv na svaka tri meseca, a žene na - četiri.