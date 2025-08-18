APEL INSTITUTA ZA TRANSFUZIJU KRVI: Nedostaju sve krvne grupe, osim AB pozitivne
ZALIHE krvi u Srbiji su na minimumu. Nedostaju sve krvne grupe, izuzev AB pozitivne, koja je jedina stabilna.
Na ovo je juče upozorila Mirjana Knežević iz Instituta za transfuziju krvi Srbije, uz novi poziv građanima da se odazovu i doniraju krv.
- Ovo je drugi apel ovog leta - rekla je ona. - Posle prvog poziva broj davalaca se blago povećao, ali su rezerve i dalje nedovoljne. Naročito nedostaje nulta grupa, i pozitivna i negativna, kao i B negativna.
Knežević je govorila i o proceduri davanja krvi: prvo se popunjava upitnik, radi se brza analiza hemoglobina iz prsta, a zatim sledi lekarski pregled. Ako lekar proceni da je sve u redu - i za davaoca i za primaoca - pristupa se davanju. Ceo postupak traje sedam do osam minuta.
- Ljudi koji su dali krv moraju da se odmore, pojedu o popiju nešto, a tokom tog dana i da izbegavaju fizički napor - istakla je Knežević i dodala da muškarci mogu da daju krv na svaka tri meseca, a žene na - četiri.
