POPALJENI CRVENI METEOALARMI Hitno upozorenje RHMZ: Pred nama paklen dan, nakon čega slede pljuskovi sa grmljavinom (FOTO)
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod Srbije je upozorio da se danas očekuje temperatura do 38 stepeni, te ima opasnosti od požara.
Tokom popodneva su mogući kratkotrajni pljuskovi u brdsko-planinskim predelima. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura od 15 do 22 stepena, a najviša od 34 do 38.
I Beogradu će biti pretežno sunčano i veoma toplo. Duvaće slab promenljiv vetar. Najniža temperatura od 18 do 22 stepena, a najviša oko 36 stepeni. Kasno uveče i tokom noći očekuje se naoblačenje.
I dalje na snazi upozorenje zbog visoke temperature
"Danas će se zadržati veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom od 34 do 38", upozorio je RHMZ. Isto važi i za Beograd, gde će maksimalna temperatura biti oko 36 stepeni.
Upaljen crveni meteo alarm
U Bačkoj, Banatu i Pomoravlju na snazi je crveni meteo alarm zbog ekstremno visoke temperature, dok je u ostalim delovima Srbije upaljeno narandžasto upozorenje zbog iste pojave. Crveni meteo alarm znači da je vreme vrlo opasno: Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intezitetaa da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se čestoinformisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi.
Promena
Iz upozorenja na visoke temperature, prelazimo na upozorenja zbog pljuskova i grmljavine. Tako će sutra u celoj Srbiji biti na snazi žuti meteo alarm zbog kiše i grmljavine, a u nekim delovima Srbije i zbog visoke temperature.
Sutra pad temperature
U nedelju i početkom sledeće sedmice temperatura će biti u postepenom padu, u većini mesta od 28 do 32 stepena. U nedelju promenljivo, pre podne na jugozapadu i severu, u drugom delu dana i u ostalim predelima mestimično sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom koji se u ponedeljak očekuju samo u istočnim, centralnim i južnim predelima Srbije.
Od utorka pretežno sunčano.
Novo naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom očekuje se na severu zemlje u sledeći četvrtak uveče, a u ostalim predelima u petak.
