VEOMA TOPLO, DO 37 STEPENI: Vremenska prognoza za petak, 15. avgust
VEOMA toplo i u većem delu zemlje pretežno sunčano, osim na jugu i u planinskim predelima gde se očekuje umereno oblačno, ali uglavnom suvo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, na jugu Banata, u donjem Podunavlju i na istoku umeren i jak, dok će temperature varirati od 14 do 37 stepeni.
Vreme u Beogradu
Veoma toplo uz slab i umeren jugoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 36 stepeni.
Vreme narednih dana
Do pada temperature doći će u nedelju, kada se očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina, pre podne na jugozapadu, a u drugom delu dana i u ostalim predelima Srbije.
Od utorka se ponovo očekuje sunčano i umereno toplo vreme.
