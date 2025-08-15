VEOMA TOPLO, DO 37 STEPENI: Vremenska prognoza za petak, 15. avgust

VEOMA toplo i u većem delu zemlje pretežno sunčano, osim na jugu i u planinskim predelima gde se očekuje umereno oblačno, ali uglavnom suvo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

FOTO: Arhiva novosti

Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, na jugu Banata, u donjem Podunavlju i na istoku umeren i jak, dok će temperature varirati od 14 do 37 stepeni.

Vreme u Beogradu

Veoma toplo uz slab i umeren jugoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 36 stepeni.

Vreme narednih dana

Do pada temperature doći će u nedelju, kada se očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina, pre podne na jugozapadu, a u drugom delu dana i u ostalim predelima Srbije.

Od utorka se ponovo očekuje sunčano i umereno toplo vreme.