OPREZ ZA VOZAČE KOJI PUTUJU U GRČKU: Kazne za prekršaje biće odmah naplaćivane

GRCI razvijaju posebnu platformu kako bi nesavesnim vozačima kazne odmah bile naplaćene.

Foto: N. Živanović

Prema zvaničnim podacima, od 2008. godine u Grčkoj je do danas izdatoviše od 20.000 kazni, a ukupan iznos neplaćenih potraživanja prelazi 2,1 milion evra. Najveći deo tog iznosa otpada na period od 2015. do 2024. godine, kada je izrečeno čak 13.504 kazni u vrednosti od 1,2 miliona evra. Samo u prva dva meseca ove godine registrovano je 230 novih kazni, ukupno "teških“ 33.227 evra.

Država nema mehanizam da pronađe i naplati dugovanja od onih koji, nakon saobraćajnih prekršaja, napuste zemlju, piše Grčka info.

Grci ovome staju na put, jer bi uskoro trebalo da započne razvoj posebne platforme koja će omogućiti identifikaciju stranih registarskih tablica i proveru eventualnih neizmirenih obaveza.

-Plan je da se kazne naplaćuju pre nego što vozač napusti Grčku, čime bi se sprečilo da milioni evra godišnje nestaju bez ikakve nadoknade- piše Grčka info.

Ranije su se vozačima koji nepropisno parkiraju retko skidale registarske tablice – policija je uglavnom ostavljala poruke sa kaznama na staklu. Međutim, poslednjih godina sve češće se primenjuje i skidanje tablica, a u pojedinim slučajevima i privremeno oduzimanje saobraćajne dozvole.

-Iako sistem za naplatu neizmirenih kazni od stranih vozača u Grčkoj još nije u funkciji, naši vozači ne bi trebalo da se oslanjaju na to da kazna nikada neće biti naplaćena ako napuste zemlju. U pojedinim situacijama kazne se mogu naplatiti odmah na licu mesta ili prilikom izlaska iz Grčke, a policija ima pravo i da privremeno skine registarske tablice ili oduzme saobraćajnu dozvolu- navodi portal i dodaje:

"Zato je najsigurnije uvek poštovati saobraćajne propise, ograničenja brzine, zabrane parkiranja, obavezno korišćenje pojasa i pravila o upotrebi mobilnog telefona. Na taj način ne samo da ćete izbeći neprijatnosti i dodatne troškove, već ćete doprineti sopstvenoj bezbednosti i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju.