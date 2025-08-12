METEO ALARM U SRBIJI PAKLENI DANI SU PRED NAMA: Vremenska prognoza za utorak, 12. avgust

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

VREME U SRBIJI

Sunčano i veoma toplo, s vetrom slabim i umerenim, istočnim i severoistočnim, dok će se najniža temperatura kretati od 14 do 20 stepeni, a najviša od 32 do 38 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

VREME U BEOGRADU

Sunčano i toplo, uz vetar slab, istočni i severoistočni i najnižom temperaturom od 17 do 20 stepeni, a najvišom oko 32 stepena.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 19. avgusta, u većem delu perioda preovlađivaće sunčano i veoma toplo sa maksimalnim temperaturama uglavnom u intervalu od 34 do 39 stepeni.

U nedelju, 17. avgusta, na severu i zapadu, a u ponedeljak, 18. avgusta, i u ostalim krajevima, uz promenljivu oblačnost, ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom uz manji pad temperature.

