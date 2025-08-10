Društvo

MAŠA MILOVANOVIĆ (16) NESTALA U BORČI: Nema je već dva dana - Poridica moli za pomoć

В.Н.

10. 08. 2025. u 14:56

ŠESNAESTOGODIŠNjA tinejdžerka Maša Milovanović nestala je u Borči.

МАША МИЛОВАНОВИЋ (16) НЕСТАЛА У БОРЧИ: Нема је већ два дана - Поридица моли за помоћ

Foto: Društvene mreže

Najbliži, u apelu, objavili su da je Maša nestala u četvrtak 8. avgusta oko 19 časova u Borči.

Nestala devojka visoka oko 160 cm.

Porodica apeluje da, ukoliko imate bilo kakve infomacije o nestaloj devojci da prijavite najbližoj policijskoj stanici, prenose mediji. 

