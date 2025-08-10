MAŠA MILOVANOVIĆ (16) NESTALA U BORČI: Nema je već dva dana - Poridica moli za pomoć
ŠESNAESTOGODIŠNjA tinejdžerka Maša Milovanović nestala je u Borči.
Najbliži, u apelu, objavili su da je Maša nestala u četvrtak 8. avgusta oko 19 časova u Borči.
Nestala devojka visoka oko 160 cm.
Porodica apeluje da, ukoliko imate bilo kakve infomacije o nestaloj devojci da prijavite najbližoj policijskoj stanici, prenose mediji.
