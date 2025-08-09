DETALJNA PROGNOZA DO KRAJA LETA Meteorolog Todorović: Ovaj dan će biti pik talasa, a evo šta nas čeka u septembru

METEOROLOG, Nedeljko Todorović, gostovao je na Kurir televiziji i tom prilikom otkrio kakvo nas vreme očekuje u narednim danima i mesecima

Foto: Depositphotos/Jutjub/Happy Tv

Taman smo malo predahnuli od vrelih dana, a najavljen je i novi toplotni talas.

O tome kakvo nas vreme očekuje u narednim danima, te koliko će potrajati najavljeni toplotni talas, govorio je gost emisije "Puls Srbije", Nedeljko Todorović, meteorolog.

- Prva sedmica avgusta je u principu najtopliji deo godine sa velikom šansom za visoke temperature. 12. avgusta 1921. godine je izmerena temperatura od skoro 42 stepena, mi takvu vrućinu nećemo osetiti. Ulazimo u period ekstremno visokih temperatura. Narednih 10 dana će se osetiti prava letnja vrućina i ne bi trebalo da bude kiše i vremenskih nepogoda. Taj porast temperature će dosegnuti maksimum u nedelju, 10. avgusta, a u ponedeljak i utorak će biti pad temperature 2 do 3 stepena. Taj pad temperature i dašak svežine će proći bez oblaka.

Todorović ističe da će toplotni talas još jednom pogoditi Srbiju, i to nakon zahlađenja:

- Međutim, 15. avgusta će se opet vratiti vrućina, a nakon toga se očekuju kiše sa grmljavinom. Preobraženje je 19. avgusta, a tada će nam i doći to osveženje i pad temperature za 5 do 8 stepeni. Maksimalne vrednosti do kraja meseca bi bile oko 30 stepeni, neće biti ovako velikih vrućina - kaže Nedeljković i dodaje:

- Ove maksimalne temperature do 35 stepeni su za građane prihvatljive, a sve preko toga može loše uticati ukoliko telo nije zaštićeno. Međutim, mnogo je bolje da se sedi u hladu ili u šumi nego u stanovima sa klimom. Ljudski organizam oseća opterećenje ako je danima na suncu i to može nepovoljno uticati na njega, građani moraju da se paze.

Već za desetak dana, prema nekim dugoročnim prognozama, ponovo možemo da očekujemo nestabilno vreme, a Todorović otkriva kakvo nas vreme očekuje sledećeg meseca:

- Poslednja pojava vrućine u Beogradu će biti 16. septembra, tako da će toplo, letnje vreme biti sve do tad. Narednih desetak dana ne bi trebalo da bude tih letnjih nepogoda koje su do sada bile sastavni deo naše klime. Prošle godine leto je bilo mnogo toplije i bilo je nekoliko jakih nepogoda, a ove godine ih imamo manje. To je lutrija i ne možemo sa sigurnošću reći da li će septembar biti kišan. Ali, nepogode sigurno možemo očekivati posle Preobraženja.

(Kurir)