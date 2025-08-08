NAVALA NA KINESKI, NA SRPSKOM NI TREĆINA OD PLANIRANIH MESTA: NA Filološkom fakultetu za pojedine grupe malo interesovanje

NA katedre za rumunski, albanski i ukrajinski jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu nije se upisao - nijedan student. Fakultet je, kao i ranije, za ove studijske grupe odredio kvote, pa je na katedri za rumunski bilo sedam mesta, za albanski 10 i ukrajinski devet. Na poljski jezik upisao se - jedan akdemac i to na samofinansiranje, dok je 10 budžetskih mesta na ovom modulu ostalo prazno.

Foto: Google printscreen

Manjak interesovanja vlada i za bugarski jezik pa je upisan samo jedan budžetski student na predviđenih šest mesta, a isti je slučaj i sa slovačkim za kojim je zanimanje pokazao, takođe, samo jedan brucoš, a bilo je osam mesta. Po dva nova studenta upisana su na češki jezik na kome je bilo deset mesta i na mađarski na kome je predviđeno sedam mesta na budžetu.

Međutim, kandidati su pokazali ogromno intersovanje za jezike koji se govore na dalekom istoku, pa su tako popunjena sva budžetska i samofinansirajuća mesta na katedrama za kineski i japanski jezik. Kineski će studirati 26 akademaca na budžetu i 24 samofinasirajuća, a japanski njih 28 na budžetu i 27 koji će sami plaćati školovanje.

Zanimljivo je i da su sva budžetska mesta popunjena na holandskom jeziku za koji se opredelilo osam budžetskih brucoša i jedan koji će sam plaćati studije. Kvota je popunjena i na skandinavistici koju je upisalo 25 akadamaca na budžetu i osam samofinansirajućih.

Veliko je interesovanje i za orijentalne jezike, pa je kvota od 28 brucoša na budžetu popunjena i na turskom jeziku koji će o svom trošku sturirati još sedam budućih turkologa.

I na katedri za arapski ne treba da brinu, jer je ostalo samo jedno upražnjeno mesto na budžetu, odnosno upisano je 24 studenta a bilo je planirano 25 mesta. O svom trošku ovaj jezik studiraće njih četvoro.

Smanjuju se nove generacije Prema podacima beogradskog univerziteta, ove godine u prvom roku za upis na osnovne studije na svim fakultetima konkurisalo je više od 15.800 kandidata. Prošle godine bilo ih je 16.647, pretprošle 2023. godine - 17.235, a godinu pre - 18.855. Lane je u prvom roku upisano ukupno 11.500 brucoša, a za drugi je ostalo slobodno 3.723 mesta. A 2023. godine u prvu godinu upisano je 11.543 brucoša, pa je ostalo upražnjeno 3.691 mesto. Godinu dana ranije, 2022. upisano je 12.290 studenata a ostalo je slobodno ukupno 2.951 mesto.

Tradicionalno, popunjena su sva budžetska mesta na odsecima za popularne evropske jezike, pa je na engleskom na budžet upisano svih 86 brucoša, ali i 25 samofinsirajućih. Nemački će studirati 45 akademaca o trošku države, ali i 12 o svom trošku. Španski jezik upisalo je 45 brucoša na budžetu i 22 samofinansirajuća, budžetska kvota popunjena je i na italijanskom jeziku koji će studirati 46 akademaca, a šest će studije sami finasirati. I na francuskom je popunjeno svih 45 budžetskih injdeksa, ali i tri samofinansirajuać.

Kandidati koji su polagali prijemni na Odseku za jezik, književnost i kulturu, mogli su, osim studija jezika, da izaberu i modul bibilotekarstvo i informatika a interesovanje je veoma malo pa je indekse uzelo petro brocoša a bilo je 30 slobodnih mesta. A na odseku za opštu književnost i teoriju književnosti od 24 mesta ostala je slobodno sedam, odnosno upisano je 17 brucoša.

Na Filološkom fakultetu upisuju se i tri modula na kojima se školuje nastavnički kadar - srpski jezik i književnost, srpska književnost i jezik i srpska književnost sa komparativistikom.

Ove godine na 250 mesta prijavilo se 77 kandidata, a indeks je uzelo njih 69, što je manje od trećine od ukupnog broja otvorenih mesta.

Ovakav skor dobijen je nakon prvog upisnog kruga koji je juče završen, a svi ovi odseci imaće priliku da povećaju broj brucoša u drugom roku koji počinje 1. septembra, a završava se 16. septembra. kandidatima će biti pružena i treća šansa početkom okrobra kada počinje treći upisni rok.