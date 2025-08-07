VAŽNO UPOZORENJE VOZAČIMA: Oglasio se AMSS pred vikend - saobraćaj će biti sve intenzivniji
U NAREDNIM danima očekuje se da će saobraćaj biti sve intenzivniji jer se nalazimo u špicu letnje turističke sezone kada se u danima pre vikenda broj vozila na putevima osetno pojačava, navodi se u saopštenju AMSS.
Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji, prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije" nema zadržavanja vozila.
Stanje na graničnim prelazima
Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije putnička vozila na izlazu iz zemlje čekaju do 20 minuta, a teretna do sat vremena.
Na graničnim prelazima Preševo i Horgoš, na putničkim terminalima, vozila čekaju do 20 minuta.
Na (TMV) terminalima na graničnom prelazu Sremska Rača teretna vozila čekaju do 60 minuta.
Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
(Tanjug)
Preporučujemo
UPITNIK PARKING-SERVISA: Počelo izjašnjavanje vozača o kvalitetu pruženih usluga
04. 08. 2025. u 11:05
OSAM KAZNENIH BODOVA I GOTOVO: Ovo je pravilo koje uklanja vozače sa puta
08. 07. 2025. u 22:46
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.
06. 08. 2025. u 16:06
Komentari (0)