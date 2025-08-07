VAŽNO UPOZORENJE VOZAČIMA: Oglasio se AMSS pred vikend - saobraćaj će biti sve intenzivniji

U NAREDNIM danima očekuje se da će saobraćaj biti sve intenzivniji jer se nalazimo u špicu letnje turističke sezone kada se u danima pre vikenda broj vozila na putevima osetno pojačava, navodi se u saopštenju AMSS.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji, prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije" nema zadržavanja vozila.

Stanje na graničnim prelazima

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije putnička vozila na izlazu iz zemlje čekaju do 20 minuta, a teretna do sat vremena.

Na graničnim prelazima Preševo i Horgoš, na putničkim terminalima, vozila čekaju do 20 minuta.

Na (TMV) terminalima na graničnom prelazu Sremska Rača teretna vozila čekaju do 60 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

