NA OVOJ GRANICI SU NAJVEĆA ZADRŽAVANJA: Produženo rano vreme na još jednom prelazu (FOTO)

PREMA poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije na graničnim prelazima, na putničkim terminalima (PMV) vozila se zadržavaju do 45 minuta, a na teretnim (TMV) do sat vremena, navodi se u saopštenju AMSS.

Foto: AMSS kamere / screenshot

Putnička vozila na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Preševo zadržavaju se 45 minuta, na Gradini 30 minuta i na Sremskoj Rači 60 minuta, a na ulazu u Srbiju na Horgošu čekaju 45 minuta, Batrovcima i Šidu 30 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije.

Foto: AMSS kamere / screenshot

Produženo radno vreme na prelazu Bajmok–Bačalmaš

Granični prelaz Bajmok–Bačalmaš će u periodu od 4. jula do 8. septembra raditi svakog petka, subote i nedelje od 7 do 24 časa, umesto od 7 do 19 časova. Granični prelaz Bajmok–Bačalmaš uspostavljen je za putnički saobraćaj, izuzimajući autobuski i teretni saobraćaj. U dogovoru sa mađarskim graničnim organima, odlučeno je da granični prelaz Horgoš 2, radi od 5 do 23 časa.

Usled ograničenja preko mosta Bogojevo, alternativni putni pravci ka Republici Hrvatskoj za teretni saobraćaj su: državni put I A 3 prelaz Batrovci, I B 16 preko mosta Bezdan, kao i državni put II A - 108 preko mosta kod Bačke Palanke gde je ograničenje zabrane saobraćaja svim vozilima čija najveća dopuštena masa prelazi 24 tone.

Vožnju na dužim relacijama olakšavaju letnji dobri vremenski uslovi, dugodnevnica i dnevna temperatura oko 30 podeljka, pa je i u najtoplijem delu dana manji rizik od pregrevanja motora i drugih iznenadnih kvarova, navodi u saopštenju AMSS.

Gde su sve radovi na putu

Na državnom putu I M reda broj 12, deonici aerodrom "Nikola Tesla" - petlja Aerodrom, još danas od 6 do 18 časova izvode se radovi na izradi novih temelja za portale za putokaznu signalizaciju tokom kojih će saobraćaj biti preusmeravan na slobodnu traku - vozna ili preticajnu saobraćajnu traku.

Do 27. jula u periodu od 20 do 6 časova ujutru, izvodiće se radovi na popravci dilatacionih spojnica na Pančevačkom mostu u smeru Beograd – Bogoslovija.

Na naplatnim stanicama, prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije" nema zadržavanja.

(Tanjug)