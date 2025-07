KRATKI PREDAH, PA PLJUSKOVI SA GRMLJAVINOM Oglasio se RHMZ: Od ovog datuma kreće pogoršanje vremena (FOTO)

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

Foto: Tanjug/VLADIMIR SPORCIC

- U toku noći malo do umereno oblačno sa slabim vetrom promenljivog pravca.

TOPLO, ALI NE I POTPUNO STABILNO

U ponedeljak (14.07.) ujutru umereno oblačno, a tokom dana pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 22 °S, a najviša dnevna od 32 do 36 °S.

U utorak (15.07.) promenljivo, sparno i nestabilno uz smenu sunčanih perioda i lokalne pojave kiše i pljuskova sa grmljavinom sa temperaturom od 30 do 34 °S.

U sredu (16.07.) se tokom dana kratkotrajne padavine očekuju tek ponegde u brdsko-planinskim predelima uz manji pad dnevnih temperatura. Kasno posle podne i uveče na severu i zapadu, a tokom noći ka četvrtku i u četvrtak (17.07.) i u ostalim krajevima očekuje se prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz osetan pad temperature i pojačan severozapadni vetar.

U petak (18.07.) u većem delu zemlje suvo i umereno toplo, dok se padavine očekuju još samo na jugu i istoku, a od subote (19.07.) pretežno sunčano i ponovo toplije. - stoji na sajtu RHMZ.

Foto: RHMZ printskrin