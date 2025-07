"KROFNA IZ BLOKA" U LAPOVU ZA POMOĆ SRPSKIM PORODICAMA NA KIM: Akciju podržalo DU Kolo srpskih sestara - Tvoje malo, njima znači sve!

U ŽELjI da građani Lapova daju svoj skromni doprinos pomoći srpskim porodicama na Kosovu i Metohiji, dobrotvorno udruženje Kolo srpskih sestara u Lapovu, pridružilo se tradicionalnoj akciji "Krofne iz bloka" organizacije "Srbi za Srbe".

Foto: DU Kolo srpskih sestara u Lapovu

"Lapovo, prvi put zvanično uz Srbe za Srbe! 🇷🇸



🕊 Nakon liturgije u porti Hrama Svete Petke📍 Svetog Save 49

Znate li šta su Krofne iz Bloka?



To je prilika da pomognete – i to na najlepši mogući način.Za svaku donaciju, koliko god da je – od 100 do 1000 dinara – dobijate krofnu, limunadu, kafu, kolače… i mnogo više od toga".

"Dobijate osećaj da ste učinili dobro delo.Da ste pomogli srpskim porodicama koje žive tamo gde je najteže – na Kosovu i Metohiji.Da ste bili deo prve humanitarne akcije ove vrste u Lapovu, zajedno sa organizacijom Srbi za Srbe.

Ova akcija nastala je iz ljubavi, vere i jedne šetnje… koja nas je promenila.

Zato – Dođi. Uzmi krofnu. Oseti kako izgleda biti deo nečeg većeg.

Podeli, pozovi, povedi nekog.