KRETANJE NEVREMENA U SRBIJI IZ SATA U SAT: Kraj paklenog talasa, ali stižu pljuskovi, olujni vetar i grad (MAPE)

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) upozorava da Srbiju i narednih dana očekuju veoma visoke temperature, ali i vremenske nepogode, kada se najavljuju obilni pljuskovi, grmljavina, grad i jak vetar.

Do kraja današnjeg dana u većem delu zemlje pretežno sunčano, a samo u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom, najavio je RHMZ.

Kako najavljuje RHMZ, u utorak se očekuje nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljavinom koji će lokalno biti i intenzivniji, praćeni velikom količinom padavina za kratko vreme, gradom, a u zoni pljuskova i kratkotrajno jakim i olujnim vetrom.

Kako se može videti i na sajtu Vreme i radar, očekuje se da se nepogode intenziviraju u noći između utorka i srede, te će u sredu tokom jutra širom Srbije preovlađivati kišovito vreme

U nastavku pogledajte kako će se nevreme kretati iz sata u sat tokom utorka i u sredu ujutru:

Utorak 15h

Utorak 16h

U utorak završetak toplotnog talasa

Iznad većeg dela Srbije do ponedeljka, a na jugu i istoku Srbije do utorka, zadržaće se pretežno sunčano i veoma toplo vreme:

maksimalna temperatura u većini mesta kretaće se od 32 do 37 °C,

a danas i početkom sledeće sedmice na jugu i istoku Srbije i do 40 °C.

Sutra (07.07.) posle podne na severu i zapadu promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom, uz manji pad temperature.

U utorak (08.07.) promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će lokalno biti i intenzivniji, praćeni velikom količinom padavina za kratko vreme, gradom, a u zoni pljuskova i kratkotrajno jakim i olujnim vetrom, dok će se samo na jugu i istoku veći deo dana zadržati suvo i i dalje toplo vreme.

U sredu i četvrtak (09–10.07.) promenljivo oblačno i osetno svežije, ponegde sa kišom, uz pojačan severozapadni vetar i maksimalne temperature u većini mesta od 21 do 25 °C.

Sreda 5h

Sreda 7h

Sreda 8h

Sreda 9h

Sreda 10h

Sreda 12h

Od petka (11.07.) pretežno sunčano i svakim danom sve toplije, a krajem perioda (14.07.) uz promenljivu oblačnost ponegde sa kratkotrajnim pljuskovima praćenim grmljavinom.

Upozorenje za područje Srbije na visoke temperature

Kako upozorava RHMZ, toplotni talas u celoj zemlji zadržaće se danas i sutra, a na jugu i istoku zemlje i u utorak. Najviša dnevna temperatura danas i sutra od 32 do 37, a na jugu i istoku i do 40. U utorak temperatura u padu, a samo se na jugu i istoku zemlje zadržava i dalje toplo sa temperaturom do 37 °C.

Ekstremni uslovi za nastanak i razvoj požara na otvorenom

Meteorološki uslovi biće izrazito pogodni za iniciranje i širenje požara na otvorenom usled isušenog tla i produžavanja perioda bez padavina (u domenu jake i ekstremne suše) u kombinaciji sa sunčanim vremenom i visokim dnevnim temperaturama, upozorio je RHMZ.

Upozorenje za područje Beograda na visoke temperature

Na području Beograda toplotni talas danas i sutra uz maksimalnu temperaturu oko 36 °C. Od utorka (08.07.) temperatura u padu.

