OBAVEŠTENJE MUPA SRBIJE: Lakše i brže zakazivanje za lična dokumenta na Portalu eUprava

NESUMNjIVO je da je najvažnija i najdublja spoznaja u životu mladog monaha Save Nemanjića bilo to da svoj nagon ka pustinožiteljstvu zameni sa konceptom opštežiteljstva do čega je došao kada su on i njegov otac, monah Simeon na Atosu krenuli u akciju da tu podignu prvi srpski manastir Hilandar.