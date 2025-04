"SINE VRATI SE KUĆI": Vapaj majke nestalog Viktora Kukoljca iz Užica

Deset dana traje potraga za Viktorom Kukoljcem (25), Užičaninom koji je poslednji put viđen 31. marta u blizini svoje kuće, u naselju Ada. Teren na kome je navodno viđen detaljno je pregledan, a majka ovog mladića Zlata Kukoljac obelodanila je javnosti do sada nepoznate informacije o svom sinu.

arhiva porodice

- Do sada, do nas su stizale različite informacije, da je viđen u Staparima, u selu Ljubanje, Mramoru, do toga da je viđen u kafani. Ovi tragovi pokazali su se kao netačni. U potragu je uključen veliki broj ljudi, moj suprug je stalno sa njima - rekla je Zlata – Na početku potrage dali smo opis odeće u kojoj je poslednji put viđen, bio je u crnoj svilenoj dukserici sa zelenom aplikacijom napred, u crnim farmericama. Verujem da se presvukao potom, najverovatnije u radničko odelo koje mu po veličini ne pristaje.

O Viktoru su sada poznati i dodatni detalji: reč je o obrazovanom, inteligentnom mladiću, koji je završio Mašinski fakultet.

- Sine, vrati se kući, sve ćemo rešiti zajedno – poručila je očajna majka, u nadi da će njen sin biti pronađen.

Za Viktorom tragaju vatrogasci – spasioci, policija i građani Užica.

Ukoliko neko ima bilo kakvu informaciju o Viktoru, važno je da to prijavi policiji ili da pozove njegovu majku na telefon 060/196-73-86.