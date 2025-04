UPOZORENJE NA DVE POJAVE: I danas se oglasio RHMZ

U BEOGRADU je ponovo oko 16.30 počeo da provejava sneg. Prvo su sitne pahulje provejavale nešto posle 13 časova, pa je onda bilo sunčano, a sada, oko 16.30 ponovo pada sneg. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je i najavio da se danas do kraja dana očekuju padavine, među njima i sneg. Ovog 7. aprila i dalje je veoma hladno, kao usred zime. Sutra će biti još hladnije, sa jutarnjom temperaturom do čak -10, a do kraja nedelje slede još dva severna prodora!