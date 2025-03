STUDENTI KOJI ŽELE DA UČE I DALJE U PIONIRSKOM PARKU: Ne odustaju od zahteva da se vrate na fakultete

STUDENTI koji žele da uče, već deseti dan se nalaze u Pionirskom parku, žele da se vrate na fakultete i amfiteatre, da polažu ispite i završe fakultete. Oni ne odustaju od svog zahteva da dobiju mogućnost da uče, iako se o to oglušio rektor, ali i mnogi predavači na visokoškolskim ustanovama koji su za blokadu obrazovanja uopšte. Studenti samo hoće da se vrate svojim obavezama i završe započeto- obrazovanje.

FOTO: Novosti

Želimo da se što pre vratimo na fakultete

- Želimo da se što pre vratimo na fakultete. Istrajni smo u našoj borbi i zato ostajemo u Pionirskom parku. Pozivamo sve studente koji žele da uče da nam se pridruže u kampu - ovo je poruka studenata koji žele da uče a koji se nalaze u Pionirskom parku.

Pavlović otkrio šta su im radili blokaderi

Student Medicinskog fakulteta Miloš Pavlović kazao je na konferenciji za medije da je juče tokom protesta postojalo mnogo onih koji nisu studenti u blokadi, a koji su, kako je dodao prešli granicu.

- Bacane su na nas flaše, limenke, kamenice, baklje sa vatrom, bacane su na studente jer i mi smo studenti, mladi ljudi, svi smo mi srpska deca. Bacani su topovski udari do ponoći. Ne znam šta su mislili kada su bacali sve te stvari na nas, provocirali nas, da li su mislili da će da nas oteraju, ako su to mislili poručujemo im da nisu uspeli. Neće nas ni oterati, pomerićemo se iz Pionirskog parka kada nam se ispune zahtevi i kada se vratimo na fakultete - kazao je Pavlović.

On je kazao da osuđuju svaki vid nasilja koji su videli juče i navodeći da su bili opkoljeni sa svih strana sa mnogo ljudi ističe da je pitanje da li bi bez zaštite poljoprivrednika koji su postavili svoje traktore prošlo bez većih incidenata.

- Pokušali su da nas fizički ugroze, da frontalno probiju ogradu, ali nisu uspeli zbog poljoprivrednika. Hvala poljoprivrednicima što su postavili svoje mašine. Oni su svoje mašine stavili na bedeme parka da bi nas zaštitili, a oni koji su učestvovali u protestu uništili su im većinu mašina još preksinoć, ali juče je svaka mašina koja je bila tu da nas zaštiti, uništena - kazao je Pavlović.

Naglasio je da ne zna odakle toliko hrabrosti da se gazi nečija svojina.

- To je nedopustivo i osuđujemo svaki takav vid agresije. Zahvaljujemo se poljoprivrednicima jer da nije bilo njih ne znamo da li bi stvari prošle bez većih incidenata - naglasio je Pavlović.

- Određena grupa ljudi je zapalila baklje i ubacili su u kamp i izazvali veliku paniku ljudi. Mi se nismo uplašili i hvala policiji što je brzo reagovala. Što se tiče traktora, oni su uništavali tuđu imovinu i tuđe stvari. Ne razumem kako mogu da uništavaju nešto što nije njihovo To su traktori poljoprivrednika koji hrane ovu zemlju, jer da nema poljoprivrednika ne znam šta bi mi ljudi jeli. Želim da se zahvalim svima. Naša brorba će se nastaviti do ispunjenja naših zahteva - kaže on za "Novosti" i dodaje: - Na iskaživanje mržnje smo navikli, ali to nas neće sprečiti da se borimo za naše zahteve.

Ovo su njihovi zahtevi:

1. Početak nastave na fakultetima i drugim visokoškolskim ustanovama do 10. marta, odnosno najkasnije do 17. marta

2. Zahtev koji se odnosi na moratorijum na studentske kredite, smanjenje uslova za upis na budžet, povećanje broja ispitnih rokova, pomeranje početka nove školske godine, povećanje iznosa studentskih stipendija i kredita, podrška studentima koji su u Srbiji putem međunarodnih programa, produžetak roka za odbranu master rada i doktorske disertacije, smanjenje obima gradiva, polaganje svih predispitnih obaveza na ispitima, revidiran plan upisa za buduće brucoše, jednake uslove konkurisanja, a s obzirom na to da neki univerziteti rade, te je napravljena podela među studentima

3. Zahtev osnovnim i srednjim školama da se hitno počne sa izvođenjem nastave iz svih predmeta

4. Zahtev predsedniku Republike, predsednici Narodne skupštine i predsedniku Vlade da preduzmu sve što je u njihovoj nadležnosti kako bi se normalizovalo stanje u prosveti

5. Ostavka ministarke prosvete Slavice Đukić Dejanović