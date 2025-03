CER JE SINONIM SRPSKE HRABROSTI: Boj između Austrougarske i Srbije jedan od najslavnijih u našoj prošlosti ( VIDEO)

CERSKA bitka, vođena između Austrougarske i Srbije avgusta 1914. godine, spada u red najpoznatijih bojeva koje je srpska vojska vodila u svojoj istoriji.Ona je postala sinonim za hrabrost i operativnost srpskih oružanih snaga, te za pobednički mentalitet srpske vojske.- ističe istoričar Srđan Graovac.

Srđan Graovac /Foto KCNS

- Kada sve to uzmemo u obzir, moramo reći i da to nije bilo nimalo slučajno i da je to bila prva pobeda saveznika u Prvom svetskom ratu, što Cerskoj bici daje posebno na značaju. To je bila i prva pobeda srpske vojske nad jednom prvoklasnom armijom kakva je bila austrougarska koja je spadala u pet najmoćnijih kopnenih vojski sveta.- naglašava ovaj istoričar.

Zljaro je,smatra Graovac, cerska bitka prepoznata u našoj javnosti i duboko urezana u kolektivno pamćenje našeg naroda kao sinonim hrabrosti, operativnosti i sposobnosti srpske vojske.

