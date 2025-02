SAPUTNIK KOJI ULIVA SIGURNOST: Specijalna ponuda „Dunav osiguranja“ povodom Beogradskog sajma turizma

POVODOM 46. Sajma turizma, koji se pod sloganom „Jedna karta, bezbroj svetova“ održava na Beogradskom sajmu od 20. do 23. februara, Kompanija „Dunav osiguranje“ pripremila je posebne pogodnosti za one koji odluče da put željene destinacije krenu s njenom polisom putničkog zdravstvenog osiguranja (PZO) ili paketom putnog osiguranja.

Milo Marković, član IO Kompanije “Dunav osiguranje“/ Foto: Pakt studo

- Dok traje sajam turizma ali i po njegovom završetku, sve do 9. marta, Kompanija „Dunav osiguranje“ odobrava popust od 10 odsto na premiju putničkog zdravstvenog osiguranja za poslovna i turistička putovanja u inostranstvo koja u kontinuitetu ne traju duže od 30 dana. Popust u istoj visini od 10 odsto Kompanija omogućava i na premiju paketa putnog osiguranja za poslovna i turistička putovanja u inostranstvo, koja u kontinuitetu ne traju duže od 90 dana, i to bez obzira na strukturu paketa, to jest dopunska pokrića koja osiguranik može da ugovori - najavio je Milo Marković, član Izvršnog odbora Kompanije „Dunav osiguranje“ uz napomenu da je za onlajn kupovinu polise PZO i dalje na snazi važeći popust od 10 procenata, koji se ne kumulira sa navedenim komercijalnim popustima.

„Dunav osiguranje“ - Aleksandar Stanišić, Milo Marković i Novak Ušćumlić (s leva na desno)/ Foto: Pakt studo

Marković ističe da je Kompanija „Dunav osiguranje“ tržišni lider i u putničkom zdravstvenom osiguranju, te da je već u januaru ove godine za 6,5 odsto uvećala broj prodatih PZO polisa putem interneta i drugih sredstava komunikacije, a za 3,1 odsto iznos fakturisane premije u odnosu na januar prethodne, 2024. godine.

- Polisa putničkog zdravstvenog osiguranja je nezamenjiv saputnik na svakoj ruti. Najbolje je kada je vratimo neiskorišćenu, kao suvenir sa nezaboravnog zimovanja, letovanja, obilaska turističkih atrakcija, svetskih metropola, ili kao podsetnik na uspešan poslovni poduhvat. Ipak, u slučaju nepredviđenih, neželjenih događaja poput nezgoda ili iznenadnih bolesti, što iziskuju hitne zdravstvene intervencije, ambulantno ili bolničko lečenje, lekove, prevoz do lekara ili bolnice, troškove povratka u zemlju i mnoge druge neočekivane izdatke, polisa PZO je jedini pravi oslonac u nevolji, koja se sa njom u rukama svakako mnogo lakše prebrodi - ukazao je Marković.

Press dan na štandu Kompanije/ Foto: Pakt studo

Putničko zdravstveno osiguranje mogu zaključiti državljani naše zemlje, kao i strani državljani ukoliko imaju prebivalište ili dozvolu za privremeni boravak u Srbiji. Može se zaključiti kao individualno, grupno za 10 i više lica i porodično za 3 do 9 lica, pri čemu najmanje jedno lice ima 19 ili više godina, odnosno najmanje jedno lice ima manje od 19 godina. Cena ovog osiguranja zavisi od teritorije, to jest geografskog područja za koje se obezbeđuje pokriće, izabrane sume osiguranja i nivoa pokrića, godina starosti i ugovorenog trajanja osiguranja. Polisa se ugovara isključivo pre početka putovanja u inostranstvo a premija plaća unapred i u celosti pre početka trajanja osiguranja. Osiguranje važi od momenta prelaska državne granice Republike Srbije pri izlasku, a prestaje u momentu prelaska srpske državne granice pri povratku, te se primenjuje na osigurana lica za sve vreme putovanja i boravka na teritorijama svih zemalja kroz koje se prolazi u tranzitu do zemlje odredišta.

Kompanija „Dunav osiguranje“ siguran saputnik tokom putovanja/ Foto: Pakt studo

Polisu PZO mogu da zaključe i oni koji planiraju da se tokom odmora oprobaju na skijaškim stazama ili da se bave nekim drugim sportskim disciplinama, amaterski i rekreativno, ili da učestvuju na sportskim treninzima i takmičenjima. U tom slučaju, zbog uvećanog rizika, za premiju PZO će morati da izdvoje i nešto veći iznos.

Ukoliko nastupi osigurani slučaj, dovoljno je da pozovete kontakt centar na broj telefona +381 11 36-36-940. Dostupan je 24 časa svakog dana u godini a ljubazni operateri pružiće vam sve neophodne informacije i instrukcije za postupanje.

Sve što vas interesuje u vezi s ponudom PZO Kompanije „Dunav osiguranje“ možete saznati putem sajta www.dunav.com ili besplatnim pozivom telefonskog broja 0800 386 286.

Štand „Dunav osiguranja“ na Sajmu turizma/ Foto: Pakt studo

UZ POPUSTE JOŠ PRISTUPAČNIJA CENA POLISA

Uz sajamske popuste, za individualnu polisu putničkog zdravstvenog osiguranja Kompanije „Dunav“ za putovanje na evropske destinacije, u Rusku Federaciju i Tursku u trajanju od 7 dana potrebno je izdvojiti 1.258,00 dinara. Porodična polisa za dva roditelja i dete, za sedmodnevno putovanje na navedene destinacije, uz popust košta 2.404,00 dinara. I u jednom i u drugom slučaju, suma osiguranja je 35.000 evra.