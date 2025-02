STIŽE PROMENA NA SVETOG TRIFUNA: Vremenska prognoza za petak, 14. februar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto: Profimedia

VREME U SRBIJI

Umereno do potpuno oblačno i malo toplije, u toku dana u većem delu suvo, dok će kiša biti lokalnog karaktera, uglavnom na severozapadu i zapadu Srbije.

Uveče i tokom noći kiša i u većini ostalih krajeva, u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije sneg, samo na istoku i jugoistoku Srbije suvo.

Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, pre podne na severozapadu, a zatim postepeno i u ostalim krajevima, dok će se temperature kretati u rasponu od nula do 15 stepeni, odnosno na istoku zemlje od minus četiri do pet stepeni.

VREME U BEOGRADU

Posle podne postepeno naoblačenje, kiša uveče i tokom noći, a očekivana temperatura je od dva do 12 stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Subota: Oblačno i osetno hladnije, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima ponegde sa slabom kišom i susnežicom, u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom. Posle podne i uveče na severoistoku Srbije razvedravnje. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od -1 do 4, a najviša od 2 do 8 stepeni. Upozorenje: Sneg, formiranje manjeg snežnog pokrivača, verovatnoća 80%

Nedelja: Umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo. Uveče i tokom noći u brdsko-planinskim predelima ponegde sa slabim snegom. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od -4 do 0, a najviša od 2 do 7 stepeni.

Ponedeljak: Na severu suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima oblačno, ponegde sa slabim snegom ili susnežicom. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od -5 do -1, a najviša od 1 do 4 stepena.

Prognoza vremena za narednih pet dana (od 18.02.2025. do 22.02.2025.)

U utorak na severu i zapadu suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima oblačno, još ponegde uz provejavanje slabog snega. U sredu postepeno razvedravanje, a od četvrtka pretežno sunčano uz manji porast maksimalnih temperatura.

(sputnikportal.rs/RTS)

