LEDENO JUTRO, PA ONDA SLEDI PROMENA:Vremenska prognoza za nedelju, 5. januar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

VREME U SRBIJI

U Srbiji ujutro vrlo hladno, naročito u centralnomi južnom delu, a u toku dana u većini mesta pretežno sunčano, osim u Vojvodini, uz najvišu temperaturu od jedan do sedam stepeni. U jutarnjim satima se očekuje i mraz umerenog i jakog intenziteta, ređe uz pojavu magle, saopštio je RHMZ.

Vetar slab i umeren, u Banatu i u donjem Podunavlju povremeno jak, južni i jugoistočni.

Najniža temperatura od -13 stepeni na jugozapadu i jugoistoku Srbije (na Pešterskoj visoravni i oko -17 C), do -2 stepeni u Beogradu i južnom Banatu. Najviša temperatura od 1 do 7 stepeni.

VREME U BEOGRADU

I u Beogradu ujutro slab do umeren mraz, a na pojedinim lokalitetima i magla. U toku dana pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od -5 do -2, a najviša oko 6 stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, od 6. do 10. januara biće malo do umereno oblačno uz osetniji porast jutarnjih i dnevnih temperatura.

Južni i jugozapadni vetar biće u pojačanju, a topljenje snega očekuje se i u planinskim predelima.

Hladnije vreme će se zadržati samo u Timočkoj Krajini i u oblasti Homolja. U utorak posle podne, uveče i noću prolazno naoblačenje s kišom. Postepeno zahlađenje se očekuje nakon 10. januara, pa će ponovo biti uslova za mešovite padavine (kišu i sneg) i u nižim predelima.

