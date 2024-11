(MAPA) TAČNO OVOG DATUMA PONOVO STIŽE SNEG U SRBIJU: Detaljna vremenska prognoza, dolazi hladan vazduh

U SRBIJI se posle podne i uveče očekuje postepeno naoblačenje, a prema najnovijoj vremenskoj prognozi meteorologa amatera Marka Čubrila, meteorologa amatera, do četvrtka će se zadržati relativno toplo nakon čega stižu padavine i zahlađenje.

Foto: Tanjug

Obrt u atmosferi od četvrtka

Prema njegovoj najnovijoj prognozi, u sredu se uz više oblaka posle podne i uveče na severu u zapadu regiona može javiti prolazna kiša.

Jutra će do četvrtka biti hladna uz slab mraz ponegde, a dani relativno topli uz maksimalne dnevne temperature od 8 do 18 stepeni Celzijusa. Vetar će biti slab do umeren, južnih smerova.

Foto: Marko Čubrilo/Fejsbuk

- U četvrtak posle podne sa severozapada Evrope doći će do širenja uticaja ciklona i hladnog fronta i posle podne i uveče, prvo na severozapadu regiona, uz jače naoblačenje očekuje se kiša povremeno, dok će vetar biti u okretanju na pojačan severozapadni, a temperatura će biti u padu – objavio je Marko Čubrilo.

Foto: Marko Čubrilo/Fejsbuk

Hladno sa padavinama širom regiona

Od petka do nedelje će biti još hladnije, a pod uticajem visinskog ciklona nad Jonskim morem, povremenih padavina će biti nad većim delom Srbije, severne Crne Gore, istočne, severne i središnje Bosne i Hercegovine i nad istokom Hrvatske.

Foto: Marko Čubrilo/Fejsbuk

- Snežna granica će biti u padu sa oko 800 metara nadmorske visine, gde će biti u petak, na ispod 500 metara nadmorske visine, gde bi trebala da bude u nedelju. Maksimumi u petak će biti od 4 do 11 stepeni, a za vikend najčešće od 0 do 6 stepeni Celzijusa, a preko 900 metara nadmorske visine mraz se očekuje tokom celog dana – navodi Čubrilo.

Foto: Marko Čubrilo/Fejsbuk

Kada će ponovo da padne sneg

Početkom sledeće nedelje biće uglavnom suvo, ali i dalje hladno ponovo uz jutarnje mrazeve. Čubrilo kaže da bi novo naoblačenje i još jače zahlađenje sa uslovima za sneg i u nizijama bilo moguće oko 4. decembra.

Foto: Marko Čubrilo/Fejsbuk

- Posle kraćeg otopljenja od 29. novembra sledi novo zahlađenje i hladan period bi se mogao produžiti na prvih desetak dana decembra. Faktor koji bi mogao da poremeti hladnu sinoptiku su očekivani rekordno jaki zapadni vetrovi na oko 10 Hpa, nivo stratosfere, ali pod uslovim da se ta snaga zapadnih vetrova transportuje niže u troposferu gde bi imala uticaj na razvoj sinoptike – zaključuje Čubrilo.