BESPLATNO KOD ZUBARA: Ovo je spisak ustanova u kojima se danas obavljaju preventivni stomatološki pregledi

MINISTARSTVO zdravlja nastavlja akciju besplatnih preventivnih pegleda, koji se danas sprovode širom Srbije, te su ovog puta u fokusu stomatološki pregledi.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar razgovarao je sa direktorima i načelnicima stomatoloških službi zdravstvenih ustanova u kojima će se obaviti akcija besplatnih preventivnih pregleda, i tom prilikom pozvao sve one koji su ciljna grupa da iskoriste ovu akciju.

- Nastavljamo akciju preventivnih pregleda jer nam je zdrava Srbija cilj. Ovom prilikom posebno pozivam žene, trudnice i porodilje, koje možda i ne znaju da imaju pravo na besplatnu stomatološku zaštitu, da iskoriste ovu akciju, da iskontrolišu svoje zube i time pozitivno utiču na svoje zdravlje. Nedelja je, nije radni dan, lepa je prilika da trudnice i porodilje, kao i deca, studenti i naši penzioneri, posete neki dom zdravlja i obave preglede" istakao je Lončar.

Tom prilikom, u terminu od 8 do 17 časova, u zdravstvenim ustanovama će se obavljati besplatni stomatoloških pregledi, i to za trudnice, porodilje (do godina dana), starije od 65 godina i decu, odnosno mlade do 18 godina, odnosno studente do 26 godina.

Navedenim kategorijama građana biće obavljen stomatoloških pregled, a po potrebi i intervencije, odnosno popravka, vađenje ili lečenje zuba, navode u Ministarstvu zdravlja.

Ministar zdravlja istakao je da se do sada oko 200.000 građana odazvalo akciji preventivnih pregleda i kod više stotina njih dijagnostikovane su bolesti za koje nisu znali, a čak 98 odsto njih izlečeni su i pušteni na kućno lečenje.

