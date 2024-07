OVAJ GRAD JE DANAS NAJTOPLIJI U SRBIJI: Temperature paklene širom zemlje, a evo kako se pojedinci bore protiv vrućine (VIDEO)

RHMZ Srbije izdao je jutros upozorenje na velike vrućine i izražen toplotni talas koji će usloviti maksimalne temperature.

Naime, kako su najavili danas i sutra, 8. i 9. jula, temperature će ići od 33 do 37 stepeni, a od srede do kraja sledeće sedmice - 10. i 14. jul, od 35 do čak 40 stepeni!

U većini urbanih sredina očekuju se tropske noći.

A kad je reč o temperaturama izmerenim danas tačno u podne, deluje da nam je mnogo toplije nego što to pokazuje živa u termometru.

Najtopliji grad u Srbiji danas u 12 sati bila je Ćuprija sa 35 stepeni.

Da i za vrućinu ima leka pokazuje duhoviti video-snimak iz Radičevića kod Bečeja, na kojem se vide momci koji su napravili pokretni bazen od traktorske prikolice koju su obložili najlonom, pa napunili vodom!

