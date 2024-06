ANALIZA "NOVOSTI": Šta učiniti da se talas nasilja koji je obeležio ovu ne prenese i u narednu školsku godinu

MAJKA učenika petog razreda beogradske Osnovne škole "Jovan Dučić" A. R. (32) se posle brutalnog fizičkog napada na profesorku biologije S. K. našla iza rešetaka! Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva policijski službenici PS Novi Beograd su doneli rešenje o zadržavanju nekadašnje odbojkašice zbog krivičnog dela - "zlostavljanje i mučenje" i krivičnog dela "ugrožavanje sigurnosti".

Ovo je prvi epilog, dosad nezabeležnog nasilja u našim školama koje su, u poslednje vreme, umesto obrazovnih ustanova postale pravo "bojno polje". Posle serije napada na prosvetne radnike, kako od strane učenika tako i od roditelja, ovo je ujedno i prvi slučaj da se neko našao u pritvoru.

- Krivičnom prijavom se A. R. stavlja na teret da je 13. juna u osnovnoj školi na Novom Beogradu, nezadovoljna zaključenom ocenom svog sina, uputila oštećenoj - nastavnici pretnje po život i telo, vređala je, počupala za kosu i zadala joj više udaraca u predelu tela, nanevši joj lake telesne povrede - navodi se u saopštenju tužilaštava. - Okrivljena će danas biti saslušana od strane javnog tužioca na sve okolnosti događaja.

U Tužilaštvu navode i da će zbog učestalosti napada na prosvetne radnike Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu za vinovnike predlagati najstrože sankcije i na taj način, kako se navodi, uticati na bezbednost svih građana i očuvanje obrazovnih institucija.

Policija prikuplja dokaze IZ Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu juče je saopšteno da su obavešteni o onome što se desilo ispred OŠ "Sveti Sava", kao i da su policajci PS Vračar razgovarali sa učiteljicom, kao i sa roditeljima koji su je napali.

- Pribavljeni su lekarski izveštaji o zadobijenim povredama, a dežurni tužilac je naložio da se, nakon što policija prikupi ostale potrebne dokaze, tačnije snimke kamera video-nadzora i izjave svedoka, protiv roditelja D. L. i S. L. podnese krivična prijava redovnim putem zbog sumnje da su počinili krivično delo nasilničko ponašanje - navodi se u saopštenju tužilaštva. - U toku dokaznog postupka preduzeće se sve radnje neophodne za utvrđivanje tačnog i potpunog činjeničnog stanja, nakon čega će biti doneta odluka o daljem postupanju.

Ima li kraja, pitali su se mnogi u danu kada su se u većini srednjih škola uručivale diplome maturantima i slavio Spasovdan. Čini se da nema. Ostaće upamćeno, ili možda i neće, da su roditelji posle povratka svoje dece sa rekreativne nastave, na drugom kraju Beograda, verbalno i fizički nasrnuli na učiteljicu S. Đ. u OŠ "Sveti Sava". Supružnici D. L. i S. L. saslušani su u policijskoj stanici, gde su dali iskaz.

Takođe, saslušana je i napadnuta učiteljica. Obavešten je i dežurni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, koji je naložio policiji da "sasluša sve aktere događaja, skine nadzorne kamere, kao i da ispita sve očevice kritičnog događaja". Kako saznajemo, tužilaštvo će protiv roditelja pokrenuti postupak za nasilničko ponašanje i neće naložiti njihovo hapšenje i privođenje s obzirom na to da imaju teško bolesno dete. Majka devojčice S. L. je u izjavi za medije navela da priznaje svoju krivicu, ističući da je "reagovala srcem, a ne mozgom".

Kao na traci POSLEDNjIH nekoliko nedelja napadnuti su i profesori u OŠ "Desanka Maksimović" u Priboju, Tehničkoj školi "9. maj" u Bačkoj Palanci, Trećoj beogradskoj gimnaziji. Na meti bahatih bilo je i osoblje OŠ "Vasa Pelagić" u Kotežu.

Poslednji slučajevi nasilja nad nastavnicima prelili su "čašu tolerancije" prema bahatima, a ima ih napretek i među roditeljima, đacima, neretko i prosvetnim radnicima. Minut do 12 je, složiće se mnogi da nadležni, pre svega, u prosveti preduzmu konkretne korake. Mnogobrojni okrugli stolovi, seminari, radionice... nikakve rezultate ne daju. Od kada su nastavnicima "vezane ruke" jer se, kako to nalažu "evropska merila" - "dečja prava moraju poštovati", mame i tate su počele da se pitaju za sve i svašta. Jer, dok je nekada prosvetni radnik bio autoritet, a roditelji dolazili u školu samo po pozivu ili na roditeljski sastanak, danas učenik čak nije dužan ni da ustane kad odgovara. To ga, po oceni boraca za ljudska prava, stavlja u podređeni položaj prema profesoru.

- Najnoviji nemili događaji pokazali su koliko su prosvetni sindikati bili u pravu i koliko je Ministarstvo pravde u pravu kada radi na izmenama i dopunama Krivičnog zakonika po kojima će zaposleni u prosveti biti tretirani kao advokati, odnosno kao službena lica, što znači da će sankcije za napade na njih biti strože nego do sada - rekla je Slavica Đukić Dejanović, ministarka prosvete. - Prema Zakonu, okrivljeni za napad na advokata može biti osuđen na kaznu od tri meseca do tri godine zatvora.

Advokat Nebojša Milosavljević za "Novosti" ističe da se slaže da prosvetari treba da dobiju status službenih lica, jer bi na taj način bili zaštićeniji. Osećali bi se, smatra on, sigurnije. Nastavnici i učitelji su, kako navodi, nekada bili poštovani, ali se to vremenom izgubilo i oni su, maltene, stigli do društvene margine.

- Zbog toga nije ni čudo zašto nam se sve ovo dešava - kaže Milosavljević, dodajući da je slučaj napada roditelja na nastavnika najbolji primer da je društvo u moralnoj krizi. - Ovo je jedno kompleksno pitanje u koje moraju da se uključe psihijatri, psiholozi, sociolozi, jer ulazimo u ozbiljan problem, a nismo ni svesni do kakvih posledica može da nas dovede. Najava izmena Zakona je neophodan korak, ali on ne rešava problem. Šta ćemo sa maloletnicima koji nisu krivično odgovorni, a koji se sve bahatije ponašaju prema svojim nastavnicima. Tu problem rešava smanjenje granice krivične odgovornosti.



Prema Milosavljevićevim rečima, Srbija i Japan imaju najveći stepen zakonske tolerancije, tačnije, deca do 14 godina ne mogu krivično da odgovaraju:

- U SAD, na primer, u zavisnosti od država, ta granica se kreće od šest do deset godina starosti. U Velikoj Britaniji su dečaci u jednom postupku bili osuđeni na po 30 godina zatvora. U Australiji i Italiji je limit deset godina. Naš zakonodavac treba da razmišlja o tome da se ta granica smanji barem na 12 godina. To bi bila dobra prevencija.

Oglasili su se i iz Foruma beogradskih gimnazija, navodeći juče da je vreme "da đačke knjižice ostanu prazne, odeljenjska veća neodržana, a ocene nezaključene".

- Ovim događajem škola je definitivno ukinuta! Ukinuli su je bahati, nasilni i primitivni kojima su glavni argumenti bile i ostale pesnice, ukinuli su je oni koji su se posle svakog ovakvog događaja krili 'iza procedura koje je ustanova preduzela', ali smo je najviše ukinuli mi, nastavnici, jer ćutimo. I zato ovo saopštenje predstavlja poziv, ne samo da se ne podele knjižice, već da se ne održe veća kojima bi bio zaključen uspeh svim učenicima osim maturantima, ali ujedno i poziv da se ukine ovakva škola, jer ovakva nam ničemu ni ne služi - kaže Aleksandar Markov, predsednik Foruma beogradskih gimnazija.

Brnabićeva: Opšta osuda celog društva PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić najoštrije je osudila verbalno i fizičko nasilje nad zaposlenima u prosveti, vaspitačima, nastavnicima, profesorima, ističući da je to nedopustivo i da očekuje opštu osudu čitavog društva.



Ona je rekla i da je razočarana što se ova tema koristi za političko potkusurivanje:

- To nije tema za političku borbu. Brnabićeva je zatražila da se sastane nadležni odbor za obrazovanje i da podrži napore svih relevantnih ministarstava kako bi se rešili problemi i da se, ako treba, menjaju zakoni koji će se naći na sednicama Narodne skupštine.Ona je rekla i da je razočarana što se ova tema koristi za političko potkusurivanje:- To nije tema za političku borbu.

Povodom napada na nastavnicu u OŠ "Jovan Dučić" oglasili su se i dekani osam nastavničkih fakulteta, koji su ranije sačinili platformu za spas obrazovanja u kojoj je jedna od tačaka i vraćanje dostojanstva prosvetnim radnicima.

- Ovaj događaj je još jedan dokaz da je situacija eskalirala, da je van kontrole i da je poslednji trenutak da država reaguje - navode dekani.

Oni upozoravaju da će nakon ovakvih događaja još manje mladih želeti da studira na nastavničkim smerovima i da u doglednoj budućnosti neće imati ko da predaje deci.



Stav su izneli dekani Filološkog fakulteta Iva Draškić Vićanović, Filozofskog Danijel Sinani, Hemijskog Goran Roglić, Matematičkog Zoran Rakić, Biološkog Ljubiša Stanisavljević, Geografskog Velimir Šećerov, Fizičkog Ivan Belča i Fakulteta fizičke hemije Miroslav Kuzmanović.