UŽIVAJTE U TOPLOM DANU, PLJUSKOVI STIŽU PRE NEGO ŠTO MISLITE: Naredne sedmice nas očekuje velika promena vremena

KLIMATOLOŠKI prvog letnjeg dana, tačnije danas, temperature su uz fenski efekat jugozapadnog vetra biti oko 30 stepeni, međutim to ne znači da opasnost od nevremena prestaje.

Foto: Tanjug

- Jedine šanse za kraće pljuskove i grmljavine danas će se nalaziti u regionu Pčinjskog, Pirotskog i Jablaničkog okruga - tamo će uslova za iste biti ispod 10 odsto. Slabe kiše, popodne, može biti preko južne i jugoistočne Srbije, u sklopu prelaska slojaste oblačnosti.

U nedelju će se toplo vreme nastaviti, sa temperaturama oko 30°C, ali će se popodne u centralnom pojasu Srbije formirati nekoliko jačih nevremena. Olujna aktivacija je i dalje upitna. Atmosfera će podržavati vrlo krupan grad.

Ciklon sa centrom iznad severozapadne Hrvatske će u ponedeljak pokrenuti razvijene olujne sisteme preko centralnog Balkana i, kako sada stvari stoje, po prvi put u Evropi od početka godine bi iznad našeg područja mogao da bude stavljen najveći rizik za ekstremne vremenske pojave. Postoji nekoliko faktora koji i dalje mogu da ublaže stvari i detalji će se znati u nedelju popodne - objasnili su iz meteorološkog sistema Hailz Srbija.

Pad temperature

Ivan Ristić najavio je nedavno da će subota biti najlepši dan, dok početkom sledeće nedelje stiže zahlađenje sa kišom. Subota, 1. jun, prema njegovoj prognozi biće jedini dan bez kiše i sa mnogo sunca, dok će temperatura dostići čak 30 stepeni. Ipak, već u ponedeljak stiže promena.

Kako je naveo Ristić, ponedeljak će biti najkišovitiji dan, dok će utorak biti najhladniji.

Foto: D. Milovanović

- Subota, 1. jun najlepši, ali i jedini dan bez kiše i puno sunca sa temperaturom do 30 stepeni Celzijusovih, a ponedeljak, 3. jun, najkišovitiji, a utorak, 4. jun, najhladniji zbog prolaska hladnog fronta sa severozapada - najavio je on.

Od petka veoma visoke temperature, ali sledi obrt

Takođe, i Marko Čubrilo najavljuje za početak sledeće nedelje svežije i nestabilno vreme.

- Za vikend će ka nama priticati topao i manje nestabilan vazduh te će preovlađivati sunčano i toplo vreme. Ponegde će i dalje biti moguća lokalna pojava pljuska ali uglavnom u planinskom delu zapada regiona.

U nedelju uveče će se ka nama približavati frontalna zona koja će usloviti jaču destabilizaciju atmosfere uz grmljavinske pljuskove i lokalne nepogode pre svega na zapadu i severu regiona.

Ponedeljak i utorak donose nestabilno i svežije vreme, samo bi se još na istoku regiona u ponedeljak zadražalo toplo vreme i tamo postoji povećena opasnost od pojave vremenskih nepogoda. U ova dva dana padavine izrazito lokalnog karaktera i biće velikih razlika na malom prostoru. Počeće da duva umeren, do pojačan, severozapadni vetar. U ponedeljak dnevni maksimum do +16 na zapadu do oko +28 na istoku,a u utorak uglavnom do +17 do +23 stepena Celzijusa.

Od sredine sledeće nedelje stoji signal za stabilizaciju i otopljenje te bi oko narednog vikenda već moglo biti i vrlo toplo uz maksimume i do oko +33 stepena Celzijusa. Novo osveženje je moguće negde oko 13. juna - navodi Čubrilo.

Upozorenje na grmljavinske nepogode

RHMZ je upozorio na nepogode koje se očekuju posle vikenda.

- Ponedeljak, 3. jun, biće najnestabilniji dan sa pljuskovima i grmljavinom koji će mestimično biti praćeni velikom količinom padavina za kratko vreme, gradom i olujnim vetrom u zoni pljuska - upozorio je RHMZ.

(Kurir)

