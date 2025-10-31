Penzioneri

STIŽU DODATNI PAKETI POMOĆI ZA PENZIONERE! Oglasio se PIO fond

V.N.

31. 10. 2025. u 14:28

UPRAVNI odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) doneo je na današnjoj sednici odluku o preraspodeli sredstava za društveni standard penzionera na osnovu koje će biti dodeljeno još 8.500 paketa najugroženijim penzionerima.

СТИЖУ ДОДАТНИ ПАКЕТИ ПОМОЋИ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ! Огласио се ПИО фонд

Foto Arhiva

Za ovu nabavku biće odvojeno nešto više od 18 miliona dinara, a novac će biti upotrebljen za nabavku paketa sa osnovnim životnim namirnicama i sredstvima za higijenu.

Pakete će, kako je objašnjeno na sajtu Fonda PIO, dobiti penzioneri koji su se prijavili ali u prvoj raspodeli, završenoj krajem jula, nisu primili pomoć.

Fond PIO je ove godine već obezbedio pakete solidarne pomoći za više od 85.000 penzionera kojima je potreban ovakav vid podrške.

Obezbeđivanjem i dodatnih paketa pomoći za korisnike sa najnižim primanjima, ovaj vid društvenog standarda će iskoristiti oko 95.000 penzionera, što je za gotovo 35.000 više nego prethodne godine.

BONUS VIDEO

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

(MAPE) POLARNI VRTLOG SLABI, A TO NIJE DOBRA VEST: Preti ledeni udar na samom startu zime, a prvi obrt već na početku novembra
Društvo

0 1

(MAPE) POLARNI VRTLOG SLABI, A TO NIJE DOBRA VEST: Preti ledeni udar na samom startu zime, a prvi obrt već na početku novembra

U SRBIJI će do 3. novembra biti neobično toplo za ovo doba godine sa maksimalnim temperaturama do 25 stepeni, a zatim će uz kratkotrajne padavine doći do obrta koji će spustiti temperaturu vazduha na prosečne vrednosti. U prvoj polovini novembra se ne očekuje jače zahlađenje, ali već u drugoj treba računati na češće prodore hladnog vazduha.

31. 10. 2025. u 20:29

Politika
Tenis
Fudbal
UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU

UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU