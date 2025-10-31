STIŽU DODATNI PAKETI POMOĆI ZA PENZIONERE! Oglasio se PIO fond
UPRAVNI odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) doneo je na današnjoj sednici odluku o preraspodeli sredstava za društveni standard penzionera na osnovu koje će biti dodeljeno još 8.500 paketa najugroženijim penzionerima.
Za ovu nabavku biće odvojeno nešto više od 18 miliona dinara, a novac će biti upotrebljen za nabavku paketa sa osnovnim životnim namirnicama i sredstvima za higijenu.
Pakete će, kako je objašnjeno na sajtu Fonda PIO, dobiti penzioneri koji su se prijavili ali u prvoj raspodeli, završenoj krajem jula, nisu primili pomoć.
Fond PIO je ove godine već obezbedio pakete solidarne pomoći za više od 85.000 penzionera kojima je potreban ovakav vid podrške.
Obezbeđivanjem i dodatnih paketa pomoći za korisnike sa najnižim primanjima, ovaj vid društvenog standarda će iskoristiti oko 95.000 penzionera, što je za gotovo 35.000 više nego prethodne godine.
