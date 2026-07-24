ŠMITOVA DIJETA KADA SE "POKVARI STOMAK": Jedite ove namirnice da vam se creva oporave (JELOVNIK)
MUČNINA, povraćanje, dijareja i grčevi u stomaku najčešći su pratioci stomačnih viroza koje su česte tokom cele godine, a naročito leti. U takvim situacijama organizam, osim što gubi tečnost, privremeno teže vari hranu, pa je veoma važno da se digestivni sistem što manje opterećuje. Zato lekari često preporučuju takozvanu Šmitovu dijetu, odnosno lako svarljivu hranu koja omogućava da se creva postepeno oporave.
Osnovni cilj ove dijete nije mršavljenje, već smirivanje upale i nadoknada energije bez dodatnog nadraživanja želuca i creva. Hrana bi trebalo da bude kuvana, blago začinjena i sa malo masti, dok se obroci raspoređuju u više manjih porcija tokom dana. Na taj način smanjuje se opterećenje digestivnog sistema, a organizam lakše apsorbuje hranljive materije.
Uz pravilnu hidrataciju, Šmitova dijeta može da skrati period oporavka i ublaži simptome poput proliva i bolova u stomaku. Posebno je važno nadoknađivati izgubljenu tečnost vodom, blagim čajevima ili rastvorima za oralnu rehidrataciju, jer upravo dehidratacija predstavlja jednu od najčešćih komplikacija stomačnih infekcija.
Tokom primene ove dijete izbegavaju se masna i pržena hrana, začini, dimljeni proizvodi, slatkiši, gazirana pića, alkohol, kafa, sveže voće i povrće bogato vlaknima, kao i integralni proizvodi. Kada prođu tegobe, uobičajena ishrana uvodi se postepeno, tokom nekoliko narednih dana.
Šmitova dijeta se najčešće primenjuje tri do pet dana, odnosno dok se stolica ne normalizuje i dok ne prestanu mučnina i bolovi u stomaku. Ukoliko simptomi traju duže od nekoliko dana, prisutna je visoka temperatura, krv u stolici ili znaci izražene dehidratacije, neophodno je javiti se lekaru.
Ovo je jelovnik za pet dana:
Prvi dan
Doručak: dvopek i blagi čaj od kamilice
Užina: zrela banana
Ručak: bistra supa od pilećeg mesa sa kuvanim pirinčem
Užina: pečena jabuka
Večera: kuvani pirinač i malo barenog pilećeg belog mesa
Drugi dan
Doručak: griz kuvan u vodi ili sa vrlo malo mleka ako se dobro podnosi
Užina: dvopek
Ručak: kuvani krompir i kuvana piletina
Užina: banana
Večera: testenina kuvana bez masnoće sa mladim nemasnim sirom
Treći dan
Doručak: kuvano jaje i dvopek
Užina: pečena jabuka
Ručak: bareni oslić ili druga nemasna riba sa pirinčem
Užina: kompot od jabuke bez dodatog šećera
Večera: pire od krompira bez putera i kuvana šargarepa
Četvrti dan
Doručak: mladi nemasni sir i beli tost
Užina: banana
Ručak: pileća supa sa sitnom testeninom i kuvano pileće belo meso
Užina: dvopek
Večera: kuvani pirinač sa kuvanom šargarepom
Peti dan
Doručak: ovsena kaša kuvana u vodi
Užina: pečena jabuka
Ručak: kuvana ćuretina sa pireom od krompira
Užina: banana
Večera: lagana bistra supa i nekoliko dvopeka
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