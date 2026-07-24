ŠMITOVA DIJETA KADA SE "POKVARI STOMAK": Jedite ove namirnice da vam se creva oporave (JELOVNIK)

MUČNINA, povraćanje, dijareja i grčevi u stomaku najčešći su pratioci stomačnih viroza koje su česte tokom cele godine, a naročito leti. U takvim situacijama organizam, osim što gubi tečnost, privremeno teže vari hranu, pa je veoma važno da se digestivni sistem što manje opterećuje. Zato lekari često preporučuju takozvanu Šmitovu dijetu, odnosno lako svarljivu hranu koja omogućava da se creva postepeno oporave.

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Osnovni cilj ove dijete nije mršavljenje, već smirivanje upale i nadoknada energije bez dodatnog nadraživanja želuca i creva. Hrana bi trebalo da bude kuvana, blago začinjena i sa malo masti, dok se obroci raspoređuju u više manjih porcija tokom dana. Na taj način smanjuje se opterećenje digestivnog sistema, a organizam lakše apsorbuje hranljive materije.

Uz pravilnu hidrataciju, Šmitova dijeta može da skrati period oporavka i ublaži simptome poput proliva i bolova u stomaku. Posebno je važno nadoknađivati izgubljenu tečnost vodom, blagim čajevima ili rastvorima za oralnu rehidrataciju, jer upravo dehidratacija predstavlja jednu od najčešćih komplikacija stomačnih infekcija.

Tokom primene ove dijete izbegavaju se masna i pržena hrana, začini, dimljeni proizvodi, slatkiši, gazirana pića, alkohol, kafa, sveže voće i povrće bogato vlaknima, kao i integralni proizvodi. Kada prođu tegobe, uobičajena ishrana uvodi se postepeno, tokom nekoliko narednih dana.

Šmitova dijeta se najčešće primenjuje tri do pet dana, odnosno dok se stolica ne normalizuje i dok ne prestanu mučnina i bolovi u stomaku. Ukoliko simptomi traju duže od nekoliko dana, prisutna je visoka temperatura, krv u stolici ili znaci izražene dehidratacije, neophodno je javiti se lekaru.

Ovo je jelovnik za pet dana:

Foto: Depostiphotos/alexraths

Prvi dan

Doručak: dvopek i blagi čaj od kamilice

Užina: zrela banana

Ručak: bistra supa od pilećeg mesa sa kuvanim pirinčem

Užina: pečena jabuka

Večera: kuvani pirinač i malo barenog pilećeg belog mesa

Drugi dan

Doručak: griz kuvan u vodi ili sa vrlo malo mleka ako se dobro podnosi

Užina: dvopek

Ručak: kuvani krompir i kuvana piletina

Užina: banana

Večera: testenina kuvana bez masnoće sa mladim nemasnim sirom

Foto: Depositphoto/NewAfrica

Treći dan

Doručak: kuvano jaje i dvopek

Užina: pečena jabuka

Ručak: bareni oslić ili druga nemasna riba sa pirinčem

Užina: kompot od jabuke bez dodatog šećera

Večera: pire od krompira bez putera i kuvana šargarepa

Foto: freepik/azerbaijan_stockers

Četvrti dan

Doručak: mladi nemasni sir i beli tost

Užina: banana

Ručak: pileća supa sa sitnom testeninom i kuvano pileće belo meso

Užina: dvopek

Večera: kuvani pirinač sa kuvanom šargarepom

Foto: freepik/valeria_aksakova

Peti dan

Doručak: ovsena kaša kuvana u vodi

Užina: pečena jabuka

Ručak: kuvana ćuretina sa pireom od krompira

Užina: banana

Večera: lagana bistra supa i nekoliko dvopeka