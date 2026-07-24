DVOJICA prvih diplomata Rusije i SAD Sergej Lavrov i Marko Rubio razgovarali su iza zatvorenih vrata u Manili tačno 35 minuta i nisu izašli iz pat-situacije odnosa dveju velesila.

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Predlog da se posle dugo vremena sastanu na marginama samita ASEAN-a, zemalja jugoistočne Azije, došao je sa američke strane. Lavrov je uoči susreta izrazio minimum optimizma.

Rubio je ocenio da je razgovor bio pošten i otvoren.

- Ideje iz Enkoridža se nisu mogle iskoristiti za dogovor o miru, jer se sa njima nije složila Ukrajina. Ne može se doći do mira, ako se ne slože obe strane. Zato su potrebne nove ideje - kazao je Rubio.

Lavrov je informisao Rubija o stanju na frontu u Ukrajini gde ruska vojska na celom delu ima inicijativu. On je novinarima rekao i da Amerikanci direktno učestvuju u ratu, navodeći oružje koje su prodali Ukrajini za gađanje ciljeva na teritoriji Rusije, sistem "Palantir" i satelit "Starlink" kompanije Ilona Maska. Lavrov je istakao da je nedopustivo dalje naoružavanje Ukrajine, jer se tako diplomatskim putem ne može doći do rešenja sukoba.

Ne treba gubiti vreme IZ dosadašnjih pregovora sa Amerikancima u Moskvi mnogi politikolozi zaklučuju da ne treba gubiti vreme sa Trmpovim izaslanicima Vitkofom i Kušnerom. To poručuju Putinu poznati američki profesor, ekonomista Džefri Saks i čuveni advokat Endrju Napolitano, inače žestoki kritičari Trampa koji u toku dana promeni tri puta stav.

Dvojica diplomata poslednji put su razgovarala u februaru, u Ženevi. Lavrov smatra da će razgovor u svakom slučaju biti koristan bez obzira na velike razlike u stavovima.

Tokom kratkog susreta su govorili i o potrebi da se normalizuje rad diplomatskih predstavništava dveju zemalja. Moskva očekuje da će Trampova administracija vratiti nekretnine koje su ranije koristile ruske diplomate. Radi se o konzulatu i vili za odmor ruskih diplomata.

Jedina optimistička, ali malo utešna, izjava posle sastanka je da će se nastaviti diplomatski kontakti diplomatskm linijom.

Kratki razgovor u Manili je pre svega bio koristan da u Moskvi shvate da se dogovor Trampa i Putina u Enkoridžu treba zaboraviti. Putinu je ostalo samo da na bojnom polju pobedi, što njegova armija sada i pokušava.