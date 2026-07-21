Dr Novosti

UŽIVAJTE U NJENOM MIRISU I BLAGOTVORNOM UTICAJU NA ZDRAVLJE: Lavanda za opuštanje, negu i bolji san

Ивана Ковачић
Ivana Kovačić

21. 07. 2026. u 07:00

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MIRIS lavande mnogima je sinonim za leto, ali ova mediteranska biljka mnogo je više od ukrasa u bašti ili sastojka parfema.

УЖИВАЈТЕ У ЊЕНОМ МИРИСУ И БЛАГОТВОРНОМ УТИЦАЈУ НА ЗДРАВЉЕ: Лаванда за опуштање, негу и бољи сан

Foto: Depositphotos/MadeleineSteinbach

Zahvaljujući bogatstvu etarskih ulja, flavonoida i drugih bioaktivnih jedinjenja, lavanda se vekovima koristi u narodnoj medicini, a njena blagotvorna svojstva potvrđena su i brojnim savremenim istraživanjima. Najpoznatija je po tome što umiruje nervni sistem, poboljšava kvalitet sna i doprinosi opuštanju, ali njena primena tu ne prestaje.

Najviše lekovitih materija nalazi se u cvetovima, koji se beru u vreme punog cvetanja, najčešće tokom juna i prve polovine jula. Cvetovi se mogu koristiti sveži ili osušeni za pripremu čajeva, kupki, mirisnih vrećica i aromatičnih preparata.

Jedna od najpoznatijih koristi lavande jeste njeno umirujuće dejstvo. Udisanje mirisa etarskog ulja ili boravak u prostoru u kojem se ono raspršuje može pomoći u smanjenju napetosti, stresa i osećaja anksioznosti, dok kod mnogih ljudi doprinosi lakšem uspavljivanju i kvalitetnijem snu. Zbog toga se često preporučuje osobama koje pate od nesanice ili su izložene svakodnevnom psihičkom opterećenju.

Lavanda ima i blago spazmolitičko dejstvo, pa čaj od cvetova može pomoći kod nervoznog želuca, nadimanja i lakših grčeva u digestivnom sistemu. Istovremeno, njeni antioksidansi doprinose zaštiti ćelija od oksidativnog stresa.

Uljani macerat

UMESTO etarskog ulja u kućnim uslovima lako možete da napravite uljani macerat lavande, koji se često naziva i "ulje od lavande". Šaku svežih ili dobro osušenih cvetova lavande, potopite u oko 200 ml hladno ceđenog maslinovog, bademovog ili suncokretovog ulja, u staklenoj tegli sa poklopcem. Teglu zatvorite i držite na toplom, ali ne na direktnom suncu, oko tri do četiri nedelje. Povremeno je blago protresite. Nakon toga ulje procedite kroz gazu i sipajte u tamnu staklenu bočicu. Uljni macerat lavande idealan je za masažu napetih mišića i vrata, za negu suve i osetljive kože, za blagu masažu stopala posle dugog hodanja.

Etarsko ulje lavande poznato je i po povoljnom delovanju na kožu. Kada se pravilno razblaži u biljnom ulju, može se koristiti za negu suve i iritirane kože, kao i za masažu napetih mišića. Njegov prijatan miris često se koristi u aromaterapiji za opuštanje posle napornog dana.

Pored toga, osušeni cvetovi lavande tradicionalno se stavljaju u platnene vrećice koje se drže u ormarima, gde svojim mirisom osvežavaju garderobu i pomažu u odbijanju moljaca.

Iako se smatra bezbednom biljkom, etarsko ulje lavande je veoma koncentrovano i ne treba ga nanositi nerazblaženo na veću površinu kože niti ga uzimati oralno bez saveta stručnjaka. Trudnice, dojilje, mala deca i osobe sa hroničnim bolestima trebalo bi da se pre upotrebe posavetuju sa lekarom ili farmaceutom.

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