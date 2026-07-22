SAČUVAJTE SRCE I KRVNE SUDOVE: Uvedite u ishranu namirnice bogate vitaminom C i omega-3 masnim kiselinama (JELOVNIK)

ZDRAVLjE krvnih sudova u velikoj meri zavisi od svakodnevnih navika, a među njima ishrana ima posebno važno mesto.

AntonMatyukha

Savremeni način života, dugotrajno sedenje, stres, manjak fizičke aktivnosti i nepravilna ishrana doprinose sve češćim problemima sa cirkulacijom, osećajem teških nogu, proširenim venama i povećanim rizikom od stvaranja trombova. Veliki broj faktora rizika može da se drži pod kontrolom upravo pravilnim izborom hrane.

Namirnice bogate antioksidansima, vlaknima, zdravim mastima i vitaminima mogu da pomognu očuvanju elastičnosti krvnih sudova, smanjenju upalnih procesa i boljoj cirkulaciji. Posebno su važni vitamin C, koji učestvuje u stvaranju kolagena i jačanju zidova krvnih sudova, omega-3 masne kiseline koje povoljno utiču na krvne sudove i masnoće u krvi, kao i dovoljan unos tečnosti koji doprinosi boljoj cirkulaciji.

Sa druge strane, previše soli, industrijski prerađena hrana, trans masti i velike količine šećera mogu doprineti zadržavanju tečnosti, povećanju telesne težine i opterećenju krvnih sudova. Stručnjaci zato savetuju ishranu sa više povrća, voća, ribe, integralnih žitarica i namirnica koje prirodno podržavaju cirkulaciju.

Predlog jelovnika za pet dana:

Foto: pixabay/Mondgesicht

Ponedeljak

Doručak: Ovsena kaša sa borovnicama, orasima i lanenim semenom

Užina: Šaka trešanja i šaka badema

Ručak: Grilovani losos, bareni brokoli i integralni pirinač

Užina: Jogurt sa čia semenkama

Večera: Salata od tunjevine, paradajza, rukole i maslinovog ulja

Foto: freepik/valeria_aksakova

Utorak

Doručak: Integralni tost sa mladim sirom i paradajzom

Užina: Kivi i nekoliko oraha

Ručak: Pileće belo meso sa blitvom i kuvanim krompirom

Užina: Jabuka

Večera: Potaž od bundeve i integralni krekeri

Foto: Novosti/AI

Sreda

Doručak: Grčki jogurt sa ovsenim pahuljicama i malinama

Užina: Šargarepa i humus

Ručak: Pasulj sa povrćem i zelena salata

Užina: Jagode

Večera: Omlet sa spanaćem i salata od cvekle

Foto: Freepik.com/wirestock

Četvrtak

Doručak: Smuti od banana, spanaća, jogurta i lanenog semena

Užina: Mandarina i nekoliko lešnika

Ručak: Skuša sa povrćem iz rerne i salatom od kupusa

Užina: Kefir

Večera: Integralna testenina sa paradajz sosom i bosiljkom

Foto: AI

Petak

Doručak: Jaja sa avokadom i integralnim hlebom

Užina: Grejpfrut

Ručak: Ćuretina sa kinoom i salatom od rukole

Užina: Šaka semenki bundeve

Večera: Salata sa kuvanim jajima, krastavcem, maslinama i maslinovim uljem