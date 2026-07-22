SAČUVAJTE SRCE I KRVNE SUDOVE: Uvedite u ishranu namirnice bogate vitaminom C i omega-3 masnim kiselinama (JELOVNIK)
ZDRAVLjE krvnih sudova u velikoj meri zavisi od svakodnevnih navika, a među njima ishrana ima posebno važno mesto.
Savremeni način života, dugotrajno sedenje, stres, manjak fizičke aktivnosti i nepravilna ishrana doprinose sve češćim problemima sa cirkulacijom, osećajem teških nogu, proširenim venama i povećanim rizikom od stvaranja trombova. Veliki broj faktora rizika može da se drži pod kontrolom upravo pravilnim izborom hrane.
Namirnice bogate antioksidansima, vlaknima, zdravim mastima i vitaminima mogu da pomognu očuvanju elastičnosti krvnih sudova, smanjenju upalnih procesa i boljoj cirkulaciji. Posebno su važni vitamin C, koji učestvuje u stvaranju kolagena i jačanju zidova krvnih sudova, omega-3 masne kiseline koje povoljno utiču na krvne sudove i masnoće u krvi, kao i dovoljan unos tečnosti koji doprinosi boljoj cirkulaciji.
Sa druge strane, previše soli, industrijski prerađena hrana, trans masti i velike količine šećera mogu doprineti zadržavanju tečnosti, povećanju telesne težine i opterećenju krvnih sudova. Stručnjaci zato savetuju ishranu sa više povrća, voća, ribe, integralnih žitarica i namirnica koje prirodno podržavaju cirkulaciju.
Predlog jelovnika za pet dana:
Ponedeljak
Doručak: Ovsena kaša sa borovnicama, orasima i lanenim semenom
Užina: Šaka trešanja i šaka badema
Ručak: Grilovani losos, bareni brokoli i integralni pirinač
Užina: Jogurt sa čia semenkama
Večera: Salata od tunjevine, paradajza, rukole i maslinovog ulja
Utorak
Doručak: Integralni tost sa mladim sirom i paradajzom
Užina: Kivi i nekoliko oraha
Ručak: Pileće belo meso sa blitvom i kuvanim krompirom
Užina: Jabuka
Večera: Potaž od bundeve i integralni krekeri
Sreda
Doručak: Grčki jogurt sa ovsenim pahuljicama i malinama
Užina: Šargarepa i humus
Ručak: Pasulj sa povrćem i zelena salata
Užina: Jagode
Večera: Omlet sa spanaćem i salata od cvekle
Četvrtak
Doručak: Smuti od banana, spanaća, jogurta i lanenog semena
Užina: Mandarina i nekoliko lešnika
Ručak: Skuša sa povrćem iz rerne i salatom od kupusa
Užina: Kefir
Večera: Integralna testenina sa paradajz sosom i bosiljkom
Petak
Doručak: Jaja sa avokadom i integralnim hlebom
Užina: Grejpfrut
Ručak: Ćuretina sa kinoom i salatom od rukole
Užina: Šaka semenki bundeve
Večera: Salata sa kuvanim jajima, krastavcem, maslinama i maslinovim uljem
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