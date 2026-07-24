Fudbal

KATASTROFA! Srbija bez najboljeg igrača na startu Lige nacija

М.П.

24. 07. 2026. u 06:39 >> 06:56

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КАТАСТРОФА! Србија без најбољег играча на старту Лиге нација

FOTO TANJUG/ ANA PAUNKOVIĆ/ bg

Najbolji strelac, pa i igrač reprezentacije Srbije, iako je u poznim godinama Aleksandar Mitrović povredio je koleno na treningu Al Rajana.

Kapiten neće biti na raspolaganju selektoru Veljku Paunoviću u septembarsko-oktobarskom programu Lige nacija. A najveći problem je što prvi ciklus nosi četiri kola, možda i presudna za plasman u petoj sezoni najmlađeg takmičenja UEFA.

FOTO: AP/Alberto Saiz

 

Srbiju najpre očekuju mečevi u Beogradu, sa Grčkom 24. i Holadijom, 27. septembra. Potom slede gostovanja u Nemačkoj i Holandiji, prvog i 4. oktobra.

Skoro je izvesno, barem prema saopštenju Al Rajana, da Aleksanda Mitrovića neće biti na naredna četiri meča državnog tima.

- Naš napadač doživeo je povredu medijalnog kolateralnog ligamenta levog kolena posle snažnog duela na treningu. Očekuje se da će Mitrović odsustvovati sa terena između dva i tri meseca. Trenutno prolazi kroz sveobuhvatan program lečenja i rehabilitacije pod nadzorom stručnog štaba i medicinskog tima kluba, kako bi se obezbedio potpuni oporavak i što brži povratak na teren -piše u zvaničnom saopštenju iz Dohe.

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