KATASTROFA! Srbija bez najboljeg igrača na startu Lige nacija
NOVE loše vesti za srpski nacionalni fudbal!
Najbolji strelac, pa i igrač reprezentacije Srbije, iako je u poznim godinama Aleksandar Mitrović povredio je koleno na treningu Al Rajana.
Kapiten neće biti na raspolaganju selektoru Veljku Paunoviću u septembarsko-oktobarskom programu Lige nacija. A najveći problem je što prvi ciklus nosi četiri kola, možda i presudna za plasman u petoj sezoni najmlađeg takmičenja UEFA.
Srbiju najpre očekuju mečevi u Beogradu, sa Grčkom 24. i Holadijom, 27. septembra. Potom slede gostovanja u Nemačkoj i Holandiji, prvog i 4. oktobra.
Skoro je izvesno, barem prema saopštenju Al Rajana, da Aleksanda Mitrovića neće biti na naredna četiri meča državnog tima.
- Naš napadač doživeo je povredu medijalnog kolateralnog ligamenta levog kolena posle snažnog duela na treningu. Očekuje se da će Mitrović odsustvovati sa terena između dva i tri meseca. Trenutno prolazi kroz sveobuhvatan program lečenja i rehabilitacije pod nadzorom stručnog štaba i medicinskog tima kluba, kako bi se obezbedio potpuni oporavak i što brži povratak na teren -piše u zvaničnom saopštenju iz Dohe.
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