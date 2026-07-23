Tenis

"DOSTA MI JE VIŠE OVE LAŽI"! Legendarni Amerikanac urlao besan zbog Novaka Đokovića

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23. 07. 2026. u 06:30

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Novak Đoković je sa 24 grend slem titule apsolutni rekorder u muškoj konkurenciji, ali kritičari često koriste rekorde iz prošlosti kako bi osporili njegov istorijski uspeh.

ДОСТА МИ ЈЕ ВИШЕ ОВЕ ЛАЖИ! Легендарни Американац урлао бесан због Новака Ђоковића

PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Legendarni američki teniser Džim Kurijer oštro je osudio pokušaje da se Đokovića izjednači sa dostignućem Margaret Kort, ističući da su takva poređenja potpuno besmislena.

Kurijer je javno iskazao frustraciju zbog medijskih grafika i statistika koje stavljaju znak jednakosti između Đokovićevih 24 i Kortinih 24 trofeja. Amerikanac naglašava da se u drugim sportovima muški i ženski rekordi nikada ne mešaju na taj način.

- Nikada, na primer, u golfu nećete videti da se rekordi sa muških i ženskih mejdžor turnira porede na isti način. Zašto se to onda radi u tenisu? To nema nikakvog smisla. Dosta mi je više te grafike - izjavio je Kurijer.

Glavni argument u odbrani Đokovićevog statusa leži u samoj istoriji i evoluciji teniskog sporta. Margaret Kort je veliki deo svojih trofeja osvojila pre 1968. godine, odnosno pre "Open ere" i zvanične profesionalizacije tenisa.

Čak 11 titula Kort je osvojila na Australijan openu u vreme kada taj turnir nije bio privlačan najboljim igračicama sveta zbog dalekih putovanja.

Pored drastično slabije konkurencije u to vreme, teniserke na grend slemovima igraju na dva dobijena seta, dok muška konkurencija zahteva znatno veći fizički napor i pobedu u tri dobijena seta.

Nasuprot eri u kojoj je igrala Kort, Novak Đoković je do svoje 24 grend slem titule došao u periodu koji se smatra najtežim i najkvalitetnijim u istoriji belog sporta.

Đoković je svoje rekorde morao da gradi preko direktnih duela sa Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom. Pored njih, konkurenciju su činili i drugi vanserijski šampioni poput Endija Mareja, Stena Vavrinke, Huana Martina del Potra, Žoa-Vilfrida Conge i Marina Čilića – igrači koji bi u bilo kojoj drugoj teniskoj eri verovatno i sami bili višestruki grend slem rekorderi.

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