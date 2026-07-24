Svet

TEHERAN PRETI TOTALNIM ESKALACIJOM: Ako Tramp napadne Iran, meta postaje Tel Aviv

Ana Đokić

24. 07. 2026. u 08:09

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DVA iranska zvaničnika izjavila su za list "Njujork tajms" da bi sledeća faza eskalacije sukoba između Vašingtona i Teherana mogla da uključi iranski napad na Tel Aviv.

ТЕХЕРАН ПРЕТИ ТОТАЛНИМ ЕСКАЛАЦИЈОМ: Ако Трамп нападне Иран, мета постаје Тел Авив

Foto: Sergey Tolmachev/Alamy/Profimedia

Prema navodima zvaničnika, ukoliko američki predsednik Donald Tramp ostvari pretnje o napadu na Teheran i iransku infrastrukturu, Islamska Republika bi uzvratila napadom na Tel Aviv, ali i zatražila od jemenskih Huta da uvedu pomorsku blokadu moreuza Bab el-Mandab.

Tokom prve faze sukoba, koja je počela 28. februara, izraelske odbrambene snage učestvovale su u napadima na Iran, dok je Teheran ispalio stotine balističkih raketa na Izrael.

Izrael se nije uključio u aktuelno obnavljanje sukoba, a Iran poslednjih nedelja nije izvodio napade na jevrejsku državu, ističe list.

(Tanjug)

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