SABALENKA SASULA RUSU SVE U LICE PRED KAMERAMA: Auuu, šta mu je rekla! Snimak o kome bruji cela planeta, javnost u apsolutnom šoku

Svet tenisa ne pamti ovakav javni okršaj!

Foto: Tanjug/AP Photo/Alessandra Tarantino

Prva teniserka sveta, Beloruskinja Arina Sabalenka, našla se u centru skandala nakon što je brutalno i bez dlake na jeziku udarila na svog ruskog kolegu Andreja Rubljeva. Na društvenim mrežama munjevito se proširio snimak na kojem Beloruskinja pred svima komentariše izgled ruskog asa, a javnost je ostala u apsolutnom šoku nakon njenih reči.

Poznato je da je Arina Sabalenka van terena uvek opuštena, nasmejana i spremna za šalu sa kolegama iz belog sporta. Međutim, niko nije mogao ni da nasluti da će njena poslednja opaska izazvati ovoliku lavinu komentara na internetu i podeliti teniski svet.

Ona je, naime, odlučila da ruskom teniseru udeli nesvakidašnji, ali i prilično direktan savet koji se ticao njegove prepoznatljive duge kose, a koji su mnogi protumačili kao direktnu provokaciju.

"Ukloni svu negativnost!"

Dok su kamere snimale svaki njihov korak iza kulisa, Beloruskinja je prišla Rubljevu i kroz glasan osmeh mu sasula sve u lice:

– Ošišaj se samo malo. Ukloni svu tu negativnost sa sebe. Zar ne znaš da duga kosa zadržava svu lošu energiju? – ispalila je Sabalenka kao iz topa, ne skidajući osmeh sa lica.

😂 ESTA CONVERSACIÓN ENTRE SABALENKA Y RUBLEV.



— Aryna: "Cortate el pelo solo un poquito. Quítate toda la negatividad. ¿Sabes que el pelo retiene energía?"



— Andrey: "Soy muy positivo, ¿de qué estás hablando?" pic.twitter.com/XmazJdJFsD https://t.co/sdbk1VeAlp — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) July 22, 2026

Ovaj komentar je momentalno zaledio prisutne, s obzirom na to da je kosa s vremenom postala neka vrsta zaštitnog znaka ruskog tenisera i da je on retko kada menja. Ipak, Sabalenka se nije libila da pred svima iznese svoje teorije o energiji i izgledu svog kolege.

Rus joj odmah uzvratio: „O čemu ti pričaš?!“

Andrej Rubljev, koji je poznat po svom eksplozivnom temperamentu na samom terenu, ali i po izuzetno mirnom i duhovitom ponašanju van njega, nije ostao dužan prvoj teniserki sveta. U svom prepoznatljivom, harizmatičnom stilu, odmah je uzvratio udarac i odbrusio Beloruskinji:

– Čekaj, pa ja sam veoma pozitivan čovek! O čemu ti to pričaš?! – uzvratio je Rubljev kroz smeh, očigledno zatečen teorijom koju je njegova koleginica iznela.

Ruski teniser se trenutno takmiči na turniru u Estorilu gde pokušava da podigne formu i domogne se novog trofeja, ali je ovaj neplanirani „sukob“ sa Sabalenkom potpuno bacio u senku njegova dešavanja na samoj šljaci. FOTO: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Javnost u klinču: Sukob ili čisto prijateljstvo?

Kratka, ali prilično dinamična razmena mišljenja između dvoje vrhunskih igrača brzinom svetlosti je postala apsolutni hit među ljubiteljima tenisa širom planete. Dok su pojedini senzacionalistički mediji odmah pokušali da predstave ovo kao „rat“ i ozbiljan sukob na relaciji Rusija–Belorusija, istina je ipak znatno drugačija.ž

Većina navijača u komentarima je istakla da su ovakvi spontani i prirodni trenuci upravo ono što tenisu nedostaje. Sabalenka i Rubljev su već godinama unazad izuzetno dobri prijatelji koji često provode vreme zajedno van zvaničnih turnira, stalno se šale na račun jedno drugog i trude se da unesu pozitivnu atmosferu i dobro raspoloženje gde god da se pojave.

Ipak, jedno je sigurno – nakon ovog viralnog snimka, svi će sa posebnom pažnjom pratiti naredni izlazak Andreja Rubljeva na teren, kako bi videli da li je poslušao savet prve teniserke sveta i rešio se „negativne energije“ ili je ostao dosledan svom starom imidžu.

